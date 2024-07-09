Çorum Belediyesi İçme Suyu Klorlama Sistemini Güncelledi - Son Dakika
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Çorum Belediyesi İçme Suyu Klorlama Sistemini Güncelledi

Çorum Belediyesi İçme Suyu Klorlama Sistemini Güncelledi

Çorum Belediyesi, içme suyunun temini ve güvenli bir şekilde halka ulaştırılması için otomatik gaz klorlama sistemi kurarak önemli bir yatırım gerçekleştirdi.

09.07.2024 18:30  Güncelleme: 18:31
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Çorum Belediyesi, içme suyunun temini ve güvenli bir şekilde halka ulaştırılması konusunda önemli çalışmaları hayata geçiriyor. Şehrin çeşitli noktalarında bulunan su depolarındaki klorlama sistemleri, yeni sistem olan otomatik gaz klorlama sistemi ile değiştirildi.

Çorum Belediyesi, içme suyu klorlamasında otomatik sisteme geçişi daha önceden şehir genelindeki 5 depoda hayata geçirmişti. Son olarak 3 depoya daha otomatik klorlama sistemi kurularak kullanılmaya başlandı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, içme suyunun musluklara daha sağlıklı ve güvenli olarak ulaşması için önemli bir yatırımı şehre kazandırdıklarını açıkladı.

'Klorlama, suyun debisine göre otomatik ayarlanıyor'

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, daha önceden manüel olarak çalışan klorlama siteminin su debisine göre elle ayarlandığını hatırlatarak, yeni kurulan sistemin ise otomatik klorlama yapacağını söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda 5 depoya kurulan otomatik sistemi, 3 depoya daha kurarak toplam 8 depoda otomatik sistemi uygulamaya başladıklarını açıklayan Başkan Aşgın, "Gaz klorlaması suyun debisine göre otomatik olarak ayarlanacak. Klor ölçümleri ise SKADA sisteminden 24 saat kontrol edilebilecek." dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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