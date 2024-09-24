Çorum Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Et Yardımı Yaptı

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Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yetiştirilen koyunlar mezbahada kesilerek etleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Çorum Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğünde yetiştirilen 18 koyun kesim için mezbahaya gönderildi. Halk-Et kombinasında pay haline getirilen toplam 330 kilogram et, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 165 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı. - ÇORUM