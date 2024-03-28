Çorum Belediyesi, Metrobüs Projesini Hayata Geçirecek - Son Dakika
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Çorum Belediyesi, Metrobüs Projesini Hayata Geçirecek

Çorum Belediyesi, Metrobüs Projesini Hayata Geçirecek

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yeni dönemde toplu ulaşımda Çorum'a çağ atlatacak olan 'öetrobüs' projesini hayata geçireceklerini duyurdu. Başkan Aşgın, metrobüslerle şehrin ulaşımını kolaylaştıracaklarını belirtti.

28.03.2024 18:02  Güncelleme: 18:05
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Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, toplu ulaşımda Çorum'a çağ atlatacak olan "öetrobüs" projesini yeni dönemde hayata geçireceğinin müjdesini vererek, "Yeni dönemde metrobüslerle şehrimizi buluşturacağız" dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum'un çehresini değiştirecek, farklı alanlarda her kesime hitap eden 41 proje ile ikinci beş yılına hazırlanıyor. Toplu taşıma ve ulaşım konuları da Başkan Aşgın'ın projeleri arasında yer alıyor. Metrobüs projesini kamuoyuna ilan eden Başkan Aşgın, şehrin doğu-batı ekseninde trafiği rahatlatacak ve toplu taşımaya yeni bir seviye katacak metrobüs sistemini kuracaklarını açıkladı.

Metrobüs sistemiyle ilgili, bir ulaşım mühendisliği firmasına rapor hazırlattıklarını dile getiren Başkan Aşgın, "Firma bize, İstanbul'daki metrobüs sistemine benzer bir sistemin şehrimizde, işleri daha da kolaylaştıracağı, daha hızlı, daha kaliteli bir ulaşım sağlayacağı ve hemşerilerimizin memnuniyetinin artacağı yönünde bir rapor verdi. Artık son aşamalarındayız. İnşallah önümüzdeki süreçte körüklü otobüslerimize ilave olarak metrobüslerle de şehrimizi buluşturacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Uygulamanın taslağında yer alan detaylarla ilgili bilgi veren Başkan Aşgın, Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü ile Hastane-Stadyum-Terminal bölgesine mevcut otobüslerin yerine sadece birkaç büyükşehirde kullanılan metrobüs ile ana arter ulaşımı sağlayacaklarını ifade etti. Ayrıca, ana artere bağlı tali güzergahlardan otobüslerle metrobüs hattını entegre edeceklerini de belirten Başkan Aşgın, "Transfer noktalarında hemşerilerimiz ilave ücret ödemeksizin konforlu ulaşımın keyfine varacak" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum Belediyesi, Metrobüs Projesini Hayata Geçirecek - Son Dakika

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