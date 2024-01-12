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Çorum Belediyesi'nde Daimi İşçilere Yüzde 150 Artışla Toplu Sözleşme İmzalandı - Son Dakika
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Çorum Belediyesi'nde Daimi İşçilere Yüzde 150 Artışla Toplu Sözleşme İmzalandı

Çorum Belediyesi'ndeki daimi işçiler için 2024 toplu sözleşme görüşmeleri rekor bir zamla tamamlandı. İşçi maaşlarına yüzde 150 artış yapıldığı sözleşme, düzenlenen törenle imzalandı. Çorum Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında atılan imza ile daimi işçinin 2024 yılının ilk altı ayında alacağı ortalama ücrette önemli oranda iyileştirme sağlandı.

Çorum Belediyesi\'nde Daimi İşçilere Yüzde 150 Artışla Toplu Sözleşme İmzalandı
12.01.2024 - 16:29,
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Çorum Belediyesi'ndeki daimi işçiler için 2024 toplu sözleşme görüşmeleri rekor bir zamla tamamlandı. İşçi maaşlarına yüzde 150 artış yapıldığı sözleşme, düzenlenen törenle imzandı.

Çorum Belediyesi'nde çalışan daimi işçileri ilgilendiren 2024 yılı toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, işçiyi memnun eden rekor bir zam kararıyla kararla tamamlandı. Çorum Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında atılan imza ile daimi işçinin 2024 yılının ilk altı ayında alacağı ortalama ücrette önemli oranda iyileştirme sağlandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sözleşme imza töreni için sendika yöneticileri ve işçilerle sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Sözleşmenin detayları hakkında bilgi veren Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, işçiyi memnun eden güzel bir sözleşmeye imza attıklarını dile getirdi.

Sendika Başkanı Köroğlu, "Belediye başkanımız bizleri kırmadı. 1 yıllık çok güzel bir sözleşme oldu. İşçi kardeşlerimize yüzde 150'ye yakın bir artış yapıldı. Yevmiye ücretleri, aile ve çocuk yardımı, yemek yardımı ve diğer sosyal yardımlarla birlikte daimi işçimizin önemli oranda artış yaptık. İşçimize hak ettiği ücreti verdik." dedi.

'Temmuz'da da enflasyon artışı olacak'

Sözleşme kapsamında yılın ikinci altı ayında da enflasyon oranında maaşlarda artış yapılacağını belirten Mustafa Köroğlu, "01 Temmuz'da memura yapılan zam oranında yeniden artış yapılacak. İşçinin alın terinin karşılığını verdiği için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

'Topyekun bir başarıya imza attık'

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da imzaladıkları yeni toplu sözleşmenin hayırlı olmasını temenni etti. Belediyecilik hizmetlerinde topyekun bir başarıya imza attıklarını dile getiren Başkan Aşgın "Bunu tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Bizim merkezimizde adalet ve hakkaniyet vardır. Bizim kardeşlerimiz kışın soğukta yazın sıcakta fedakarca çalışıyorsa biz bu hakkı teslim etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

'Muazzam bir artış oldu'

Yüzde 150 artışla muazzam bir sözleşme imza attıklarını dile getiren başkan Aşgın "Gerçekten işçimiz bunu hak ettiği için veriyoruz. Bizim işçimizin evini geçindirmesi, çocuklarına güzel bir gelecek hazırlaması için hak ve adalet ölçüsü ile sözleşmemizi belirledik. Hayırlı olsun." diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika Yerel Çorum Belediyesi'nde Daimi İşçilere Yüzde 150 Artışla Toplu Sözleşme İmzalandı - Son Dakika


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