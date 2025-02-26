Çorum Belediyesi'nden Geleneksel Ramazan Etkinlikleri - Son Dakika
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Çorum Belediyesi'nden Geleneksel Ramazan Etkinlikleri

Çorum Belediyesi\'nden Geleneksel Ramazan Etkinlikleri

Çorum Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak amacıyla çeşitli geleneksel etkinlikler düzenleyecek. Hacivat-Karagöz gölge oyunu, palyaço gösterileri, tasavvuf konserleri gibi etkinlikler 1 Mart'ta başlayarak Mart ayı boyunca devam edecek.

26.02.2025 15:18  Güncelleme: 15:20
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Çorum Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini her yaştan bireylere yaşatabilmek amacı ile bu yıl da geleneksel etkinlikler düzenleyecek.

Çorum Belediyesi'nin "Geleneksel Ramazan" etkinlikleri çerçevesinde Ramazan ayının vazgeçilmezi haline gelen Hacivat-Karagöz gölge oyunu, palyaço, meddah ve orta oyunu, tasavvuf konserleri, çocuklar için tekne orucu gibi etkinlikler düzenlenecek.

Etkinlikler, 1 Mart Cumartesi günü Akşemseddin Cami'nde öğle namazının kılınmasının ardından "Dijital kardeşlik Hareketi" programıyla başlayacak. Aynı gün saat 21.00'de ise Bedesten yanında bulunan Çorum Park'ta "Ramazan Akşamları" programı gerçekleştirilecek. 6 Mart günü saat 21.00'de de "Şiir ve Ezgi Gecesi"nde İbrahim Sadri, Bünyamin Topçuoğlu ve Dr. Agah Terzi Çorumlularla buluşacak. 8 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da Buhara Kültür Merkezi'nde Çocuklar için Tekne Orucu etkinliği, 7, 8, 14, 15, 21 ve 28 Mart saat 21.00'de Ramazan Akşamları programları, 22 Mart Cumartesi akşamı saat 21.00'de Mehmet Emin Ay ve Mustafa Demirci, 25 Mart Salı günü akşamı yine aynı saatte Ubeydullah Sezikli ve Mehmet Kemiksiz ile tasavvuf ve ilahi konseri etkinlikleri gerçekleştirilecek. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum Belediyesi'nden Geleneksel Ramazan Etkinlikleri - Son Dakika

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