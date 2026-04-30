Çorum Belediyesi'nin "online kurban kesim randevu sistemi" açılıyor - Son Dakika
Çorum Belediyesi'nin "online kurban kesim randevu sistemi" açılıyor

Çorum Belediyesi\'nin "online kurban kesim randevu sistemi" açılıyor
30.04.2026 13:59  Güncelleme: 14:00
Bölgenin en büyük ve modern tesislerinden biri olan, Çorum Belediyesi Halk Et Kombinasında kurbanlıklarını kestirmek isteyen vatandaşlar 1 Mayıs Cuma gününden itibaren, kesim sıralarını alabilecekler.

Bölgenin en büyük ve modern tesislerinden biri olan, Çorum Belediyesi Halk Et Kombinasında kurbanlıklarını kestirmek isteyen vatandaşlar 1 Mayıs Cuma gününden itibaren, kesim sıralarını alabilecekler.

Çorum Belediyesi, altı yıldır hizmete sunduğu kurban kesim randevu sistemini 1 Mayıs Cuma gününden itibaren, aktif hale getirecek. Buna göre büyükbaş kurbanlıklarını HALK ET Kombinasında kestirmek isteyen vatandaşlar Çorum Belediyesi'nin resmi web sitesi üzerindeki sisteme kayıt olarak hangi gün ve saatte kurbanını kestireceğini belirleyebilecek.

Kurban Kesim Randevu Sistemi hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, "Çorum Belediyesi HALK ET Kombinasının Kurban Bayramı boyunca hizmet vereceğini söyleyerek, "6 yıldır devam eden online kurban kesim randevu sistemimizi bu yıl da 1 Mayıs 2026 Cuma gününden itibaren hizmete sunmuş olacağız. Sisteme kayıt olan vatandaşlarımız istedikleri gün ve saatte kurban kesim randevularını alabilecekler" dedi.

HALK ET Kombinasında yapılan kesimler hakkında bilgi veren Çöplü, "Mezbahamızda kesimler hijyenik ortamda Veteriner Hekim Kontrolünde, deneyimli personelimizle, gelişmiş teknolojik araçlardan faydalanılarak, İslami usullere riayet edilerek yapılıyor. Kurban Bayramı süresince mezbahamızda bayramın 1. günü sadece büyükbaş hayvan kesimi yapılacak, bayramın 2. ve 3. gününde ise hem büyükbaş hem de küçükbaş kurban kesimi yapılmaktadır. Vatandaşlarımız 1 Mayıs 2026 Cuma gününden itibaren online kurban kesim sistemimize kayıt yaptırarak, büyükbaş kurbanlıkları için 'randevu al' kısmına girdikten sonra burada paylamalı' ya da 'paylamasız' olarak sıralarını alabileceklerdir. Kurban kesim sıralarında 'paylamalı' kesimi seçenler hisse sayısını, tarih ve sırasını seçerek kesim sırasını alırken, 'paylamasız' kısmını seçenler tarih ve sırasını girerek kesim sırasını alabilirler. 'Paylamalı' sıra alanlara kurbanlıkları, girmiş oldukları hisse sayısına göre paylanmış olarak aynı gün içinde teslim edilirken, 'paylamasız sıra alanlara ise kurbanlıkları 4 veya 6 parçaya bölünüp karkas olarak hemen kesim sonrası teslim edilecektir. Vatandaşlarımızın online kurban randevu sistemimize kayıt yaptırabilmeleri için kendi kimlik bilgileri dışında, 2 hissedarının da isim, soy isim, T.C. kimlik numaraları, gün, ay ve yıl olarak doğum tarihleri ile hissedarlarının telefon numaralarını da hazırda bulundurmaları gerekmektedir. Kurban Bayramının 1. Günü 1-150 arasında kurban kesim sırası alanların, kurbanlıklarını 26 Mayıs Salı günü saat 15.00'e kadar Halk Et Kombinamıza getirmeleri gerekmektedir. Kurbanını HALK ET Kombinamızda kestirmek isteyen vatandaşlarımız online olarak kesim sırasını alarak, gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını mezbahanemize getirebilir" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Çorum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum Belediyesi'nin 'online kurban kesim randevu sistemi' açılıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Çorum Belediyesi'nin "online kurban kesim randevu sistemi" açılıyor - Son Dakika
