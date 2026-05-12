Çorum Belediyesi'nden selin vurduğu Havza'ya destek
Çorum Belediyesi'nden selin vurduğu Havza'ya destek

Çorum Belediyesi\'nden selin vurduğu Havza\'ya destek
12.05.2026 23:14  Güncelleme: 23:16
Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan selin ardından, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın talimatıyla bölgeye 14 kişilik İtfaiye Müdürlüğü personelleri sevk edildi. Ekipler, çok sayıda su pompası ve jeneratörle bölgedeki yaraları sarmak için yola çıktı.

"14 kişilik bir ekiple olay yerine çıkış yapıyoruz"

Gerekli hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü İtfaiye Amiri Ömer Darıcı, "Belediye Başkanımızın talimatlarıyla Samsun'un Havza ilçesinde oluşan sel felaketi için 14 kişilik bir ekiple olay yerine çıkış yapıyoruz. Ayrıca belediye başkan yardımcımız ile itfaiye müdürümüz olay yerine seyir halindeler. Şayet talep görürse diğer ekiplerimiz de hali hazırda bekliyor" dedi. - ÇORUM

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
