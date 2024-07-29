Çorum Belediyesi Semt Pazarlarında Ücretsiz Servis ve Denetim Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
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Çorum Belediyesi Semt Pazarlarında Ücretsiz Servis ve Denetim Hizmeti Sunuyor

Çorum Belediyesi, semt pazarlarında vatandaşların güvenli ve rahat alışveriş yapabilmesi için ücretsiz servis, tartı kontrol ve ürün denetimi gibi hizmetler sunmaktadır. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, halkın güvenli alışveriş ortamından yararlanabilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtmiştir.

29.07.2024 18:42
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Çorum Belediyesi semt pazarlarında, ücretsiz servis, tartı kontrol ve ürün denetimi yapıyor

ÇORUM - Çorum Belediyesi, semt pazarlarında vatandaşların güvenli ve rahat alışveriş yapabilmesi için çeşitli hizmetler sunmaya devam ediyor. Ücretsiz pazar servisi ile halkın ulaşımını kolaylaştıran belediye, ürün denetimleri ve tartı kontrol noktaları ile pazar yerlerinde kaliteyi ve güvenliği artırmaya yönelik çalışmalar yapıyor.

Çorum Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanındayız diyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, semt pazarlarında her gün belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ve vatandaşların güvenli alışveriş ortamından sunmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin semt pazarlarında denetimlerine devam ettiğini kaydeden Başkan Aşgın, "Zabıta ekiplerimiz, vatandaşların mağdur olmaması ve haksız kazançların önlenmesi amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürmektedir. Semt pazarlarında gerçekleştirdiğimiz denetimler, hemşerilerimizin satın aldığı ürünlerin eksik tartılıp tartılmadığı kontrol edilmektedir. Ayrıca, eksik tartı veya hileli işlem yapan satıcılar hakkında cezai işlem uygulanmaktadır. Halkımızın güvenli ve adil bir ticaret ortamında alışveriş yapması bizim önceliğimizdir. Semt pazarlarında düzenli olarak denetimler gerçekleştiriyor ve vatandaşlarımızın haklarını korumak için gerekli önlemleri alıyoruz." dedi.

Ücretsiz pazar servisi hizmetinin de devam ettiğini belirten Başkan Aşgın "Semt pazarlarının kurulduğu alanlarda, pazar alışverişinden sonra eve dönen vatandaşların en büyük problemi olan taşıma sıkıntısına çözüm bulmak amacıyla ücretsiz pazar servisi uygulamamızı başlatmıştık. Pazardan alışveriş yapan hemşerilerimiz, servislerimizle belirlenen güzergahlardan evlerine kadar bırakılmaktadır." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum Belediyesi Semt Pazarlarında Ücretsiz Servis ve Denetim Hizmeti Sunuyor - Son Dakika

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