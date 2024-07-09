Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İşgaliye Meselesine Kararlılıkla Devam Ediyor

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Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işgaliye meselesinin üzerine kararlılıkla gitmeye devam ediyor. Kentte işyeri önüne park edilen ve trafiği tehlikeye sokan kamyon üzerinde satışa izin verilmiyor.

Çorum'da kaldırım işgali yapan, araç ve yaya güvenliğini tehlikeye sokan işyerlerine yönelik çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, uyarıları dikkate almayan işyerlerine yönelik cezai işlem uyguluyor.

Şehir genelinde, market ve manavlarla ilgili denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri kaldırımlara sebze-meyve tezgahı kuran ve yol kenarında kamyon kasasında satış yapan işyerlerine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlk kez denetlenen yerlerde, işyeri sahiplerini uyararak süre veren Zabıta ekipleri, daha önceki denetimlerde uyarılan ancak gerekli düzenlemeyi yapmayan işyerleriyle ilgili de cezai işlem gerçekleştirdi.

'Kamyon kasasında satışa izin verilmeyecek'

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bazı işyerlerinin kaldırım işgali yapan tezgahlarını ve yol kenarında trafik güvenliğini tehlikeye sokan kamyon ve kamyonetlerin kaldırılmasını sağladı. Denetimlerde, Buhara evler Caddesi'nde daha önceden de yapılan uyarıları dikkate almayan bir manavla ilgili de cezai işlem uygulandı.

Zabıta Müdürlüğü'nden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada "Uyarılarımıza rağmen işyeri önüne kamyonla satış yapmaya devam eden ve mevcut durumu itibariyle trafik güvenliğini tehlikeye sokan bir işyerinin önündeki araçlar Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince süreli olarak trafikten men edilmek suretiyle yediemin otoparkına çekildi. Yine yol üzerine kullanılan 6 metre uzunluğundaki tente de belediye ekiplerince sökülerek yediemin altına alındı. Özellikle işyeri önünde kamyon kasasında kavun-karpuz satışı yapılması nedeniyle sürücülerin ve yayaların yol güvenliğini tehlikeye girmektedir. Zaman zaman kazaların yaşanmasına neden olan yol işgaliyelerine taviz verilmeyecektir. Bu konuda, işyerlerine cezai işlem uygulanacağını bir kez daha hatırlatarak, esnafımızın kurallara uymalarını ve daha duyarlı olmasını talep etmekteyiz." denildi. - ÇORUM