Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Market Denetimlerini Sürdürüyor

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Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlere yönelik şok denetimlerini sürdürüyor. Ağustos ayında 50 market denetimi gerçekleştiren zabıta ekipleri, kasa reyon fiyat farklılığı ve son tüketim tarihi geçmiş ürün bulunan 8 işyerine cezai işlem uyguladı.

Vatandaşların haklarını korumak ve amacıyla çalışma yapan ekipler, etiket fiyatlarından alış-satış fiyatlarına kadar tüketicinin korunmasına yönelik tüm ayrıntıları titizlikle inceliyor. Ekipler, ani denetimlerle reyonlardaki ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutarlılığının yanında kullanma tarihlerini de kontrol ediyor.

Zabıta Müdürlüğünden yapınla açıklamada "Fahiş fiyat uygulayan, son tüketim tarihi geçmiş ürün satan ve kasa fiyatı ile reyon fiyatı farklılığı olan işyerlerini denetliyoruz. Ağustos ayında 50 market denetimi gerçekleştirilmiş olup, kasa reyon fiyat farklılığı ve son tüketim tarihi geçmiş ürün bulunan 8 işyerine cezai işlem uygulanmıştır. Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak vatandaşımızı mağdur eden tüm uygulamaların denetçisi ve takipçisiyiz" denildi. - ÇORUM