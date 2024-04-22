Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Semt Pazarlarında Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika
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Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Semt Pazarlarında Denetimlerini Sürdürüyor

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Semt Pazarlarında Denetimlerini Sürdürüyor

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla semt pazarlarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimlerde sebze ve meyvelerin tazelik ve görünüm standartlarına uygunluğu, tezgahların temizliği ve düzeni, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı gibi birçok kritik nokta inceleniyor.

22.04.2024 18:55  Güncelleme: 18:58
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Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla semt pazarlarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, sebze ve meyvelerin tazelik ve görünüm standartlarına uygunluğu, tezgahların temizliği ve düzeni, satış öncesinde ve sonrasında hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı gibi birçok kritik nokta detaylı bir şekilde inceleniyor. Bu denetimlerle, vatandaşların güvenle alışveriş yapabilecekleri bir ortamın oluşturulması hedefleniyor.

Pazartesi Pazarında yapılan denetimlere katılan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, ürün kalitesi ve hijyen açısından vatandaş memnuniyetini artırmak amacıyla semt pazarında denetimlere devam ettiklerini belirtti. Candan "Semt pazarlarında sebze ve meyve kalite standardının artırılması, tezgah önü ve arkasının aynı kalitede olması denetimleri yapılmaktadır. Bu denetimlerimiz aralıksız devam edecek." diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Semt Pazarlarında Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika

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