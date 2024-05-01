Çorum\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

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Çorum'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çerçevesinde Çorum'da organize edilen yürüyüş, Pirbaba Parkı'ndan başladı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşe sendika ve siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve işçiler katıldı. Gazi Caddesi üzerinden devam eden yürüyüş Hürriyet Meydanında sona erdi.

Yapılan konuşmaların ardından yürüyüşe katılanlar müzikler eşliğinde halay çekerek eğlendi Kutlamalar olaysız şekilde sona erdi. - ÇORUM