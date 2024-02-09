Çorum\'da 15 Gençlik Merkezi Hizmete Açıldı

Gençlik merkezinin açılışında konuşan Vali Dağlı: "Gençlerimizin elinden tutmak zorundayız"
ÇORUM - Çorum'da merkez ve ilçelerde müftülüklerce yapımı tamamlanan 15 Gençlik Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Gençlik Camii'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Çorum Valisi Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, çocuklar ve gençlerin ellerinden tutmak zorunda olduklarını belirterek, "Onların ne olduğunu bilmediğimi mecralara kaymasını önlemek mecburiyetindeyiz. Bu anlamda gençler ve çocuklarımızın iyi vakit geçirecekleri spor alanları oluşturmakla yükümlüyüz. Sanat, müzik, resim ve buna benzer alanlarda kendilerini yetiştirecekleri alanlar sunmak zorundayız. Bu tür alanların olmaması durumunda çocuklarımız başkaca mecralara kayabilir. Çünkü hayat boşluk kabul etmez. Bu anlamda camilerimizin altına az masraflı, küçük tadilatlarla yaptığımız gençlik merkezlerimizin fonksiyonu son derece büyük. Çocuklarımız burada güzel vakit geçirecek oyun oynayabilecekler. İsteyen öğrencilerimiz, çocuklarımız kitap okuyabilecek" dedi.
Çorum'da gençlik merkezi sayısını 100'e çıkarmayı hedeflediklerini açıklayan Vali Dağlı, "Bugün 15 gençlik merkezimizin açılışını yapıyoruz. Yapımı devam eden 14 gençlik merkezi daha var. Alaca ilçesinde bir planlama yapıyoruz. Hedefimiz 100 gençlik merkezi. Çünkü gençlerimizin olduğu, çocuklarımızın olduğu her yerde var olmak durumundayız" şeklinde konuştu.
Açılışa İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Protokol üyeleri ve gençler katıldı.
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