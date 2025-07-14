Çorum\'da 15 Temmuz İçin At Yarışları Düzenlendi

Çorum Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde düzenlene at yarışları nefes kesti.

Çorum Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde at yarışları düzenlendi. Çorum'da pazar günü Bayat Mahallesi Yakacık mevkiinde başlayan yarışlar Çorum ve çevre illerden geniş katılımla gerçekleştirildi. Rahvan, safkan, Arap ve İngiliz cinsi atların katılımıyla renkli görüntülere sahne olan yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Farklı kategorilerde gerçekleştirilen yarışlarda atçılar birincilik için kıyasıya mücadele etti. Yarışları Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve çok sayıda yarış sever takip etti. Oldukça çekişmeli geçen yarışların ardından İngiliz Atları kategorisinde Nurettin Kavukcu birinci, Koray Dilekci ikinci. Arif Mert Özkömürcü ise üçüncü oldu. Dereceye girenlerin ödüllerini Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın verdi. Safkan Arap Atları kategorisinde ise Salih Osman Fındık birinci, Ali İrencin ikinci, Banu Köklen ise üçüncülük ödülünü aldı. Safkan Arap Atları kategorisinde dereceye girenlere ödüllerini ise AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz verdi. - ÇORUM