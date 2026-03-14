Çorum\'da çocuklar sevap için yarıştı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.03.2026 21:58  Güncelleme: 22:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Belediyesi'nin çocuklara iyiliği, paylaşmayı ve güzel ahlakı aşılamak amacıyla düzenlediği "Sevap Avcıları" yarışması sona erdi. Etkinlik kapsamında 228 takımdan oluşan toplam 684 çocuk, Ramazan ayının 19'uncu gününe kadar kendilerine verilen farklı görevleri yerine getirerek yarıştı. Büyük ilgi gören yarışmanın ardından Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Ödül töreninde, dereceye giren çocuklara protokol üyelerinin eşliğinde 12 bisiklet, 12 tablet ve 12 akıllı kol saati hediye edildi.

"228 takım ve 684 yavrumuz bu yarışmada yer aldı"

Programda konuşan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Şu huzur tablosunu, şu mutluluk tablosunu dini ne olursa olsun, ırkı ne olursa olsun yeryüzündeki tüm çocuklara ve ailelere nasip etmesini Rabbimizden diliyoruz. İnşallah Rabbim bu huzur tablosunu Gazze'nin, Doğu Türkistan'ın, tüm mazlumların çocuklarına da nasip etsin. 228 takım ve 684 yavrumuz bu yarışmada yer aldı. Onların aileleri, yakınları ve komşuları da bu güzelliğe şahit oldular ve bu mutluluğu paylaştılar. Bu mutluluk, bu onur hepimize ait. Ben çocuklarımızı, ailelerini ve bu yarışmada çocuklarımıza destek veren herkesi tebrik ediyor, en içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Bu yarışmanın kaybedeni yok"

Daha sonra konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da, "Çocuklarımız okullarda, sınıflarında ve koridorlarında birçok etkinlik gerçekleştirdi. Belediyemiz ise 'Sevap Avcıları' adıyla bu etkinlikleri hayatın içine indirerek sosyal ve toplumsal sorumluluk bilincini yaymak adına çok güzel çalışmalar yapmış. Bu yarışmanın kaybedeni yok, kazananı siz aileler, siz çocuklar ve biz büyükler oluyoruz" diye konuştu.

Programa Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, protokol üyeleri ile çok sayıda katılım sağlandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı: 16 kişi hastanelik oldu Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı: 16 kişi hastanelik oldu
Galatasaray’dan Fenerbahçe maçı biter bitmez paylaşım Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı biter bitmez paylaşım
Adalet Bakanı Gürlek’ten İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne ziyaret: Adalet güçlüden yana algısını yıkacağız Adalet Bakanı Gürlek'ten İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne ziyaret: Adalet güçlüden yana algısını yıkacağız
21 saniyelik basın toplantısı Zeki Murat Göle’ye soru sorulmadı 21 saniyelik basın toplantısı! Zeki Murat Göle'ye soru sorulmadı
Meloni: İtalya, Orta Doğu’daki savaşın bir parçası değildir Meloni: İtalya, Orta Doğu'daki savaşın bir parçası değildir
Gaziantep FK, Antalyaspor’a fena patladı Gaziantep FK, Antalyaspor'a fena patladı

21:54
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
21:50
Bahçeli’den Lübnan için “seçenekler tartışılsın“ çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
Bahçeli'den Lübnan için "seçenekler tartışılsın" çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
21:17
Hark Adası saldırısı sonrası İran’dan BAE’ye üstü kapalı tehdit
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit
19:49
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat’ın öldüğü TIR’ın görüntüleri ortaya çıktı
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat'ın öldüğü TIR'ın görüntüleri ortaya çıktı
19:45
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
18:54
Zelenski’den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
Zelenski'den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 22:33:12. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.