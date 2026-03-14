Çorum\'da çocuklar sevap için yarıştı

Çorum Belediyesi'nin çocuklara iyiliği, paylaşmayı ve güzel ahlakı aşılamak amacıyla düzenlediği "Sevap Avcıları" yarışması sona erdi. Etkinlik kapsamında 228 takımdan oluşan toplam 684 çocuk, Ramazan ayının 19'uncu gününe kadar kendilerine verilen farklı görevleri yerine getirerek yarıştı. Büyük ilgi gören yarışmanın ardından Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Ödül töreninde, dereceye giren çocuklara protokol üyelerinin eşliğinde 12 bisiklet, 12 tablet ve 12 akıllı kol saati hediye edildi.

"228 takım ve 684 yavrumuz bu yarışmada yer aldı"

Programda konuşan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Şu huzur tablosunu, şu mutluluk tablosunu dini ne olursa olsun, ırkı ne olursa olsun yeryüzündeki tüm çocuklara ve ailelere nasip etmesini Rabbimizden diliyoruz. İnşallah Rabbim bu huzur tablosunu Gazze'nin, Doğu Türkistan'ın, tüm mazlumların çocuklarına da nasip etsin. 228 takım ve 684 yavrumuz bu yarışmada yer aldı. Onların aileleri, yakınları ve komşuları da bu güzelliğe şahit oldular ve bu mutluluğu paylaştılar. Bu mutluluk, bu onur hepimize ait. Ben çocuklarımızı, ailelerini ve bu yarışmada çocuklarımıza destek veren herkesi tebrik ediyor, en içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Bu yarışmanın kaybedeni yok"

Daha sonra konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da, "Çocuklarımız okullarda, sınıflarında ve koridorlarında birçok etkinlik gerçekleştirdi. Belediyemiz ise 'Sevap Avcıları' adıyla bu etkinlikleri hayatın içine indirerek sosyal ve toplumsal sorumluluk bilincini yaymak adına çok güzel çalışmalar yapmış. Bu yarışmanın kaybedeni yok, kazananı siz aileler, siz çocuklar ve biz büyükler oluyoruz" diye konuştu.

Programa Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, protokol üyeleri ile çok sayıda katılım sağlandı. - ÇORUM