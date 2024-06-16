Çorum'da acemi kasaplar hastanelik oldu - Son Dakika
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Yerel

Çorum'da acemi kasaplar hastanelik oldu

Çorum'da bayramın ilk günü kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini yaralayan acemi kasaplar soluğu hastanelerde aldı. Kurban Bayramının ilk gününde bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kesim sırasında yaralanan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine hücum etti. Acemi kasaplardan kimi kolunu, kimi elini keserken, bazıları da kestiği kurbanlığın gazabına uğradı. Kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini yaralayan acemi kasaplar soluğu hastanelerde aldı.

16.06.2024 15:30
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Çorum'da acemi kasaplar hastanelik oldu

ÇORUM - Çorum'da bayramın ilk günü kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini yaralayan acemi kasaplar soluğu hastanelerde aldı.

Kurban Bayramının ilk gününde bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kesim sırasında yaralanan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine hücum etti. Acemi kasaplardan kimi kolunu, kimi elini keserken, bazıları da kestiği kurbanlığın gazabına uğradı.

Kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini yaralayan acemi kasaplar soluğu hastanelerde aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum'da acemi kasaplar hastanelik oldu - Son Dakika

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