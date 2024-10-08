Çorum\'da Araç Kundaklandı

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Çorum'da park halindeki araç kundaklandı

ÇORUM - Çorum'da park halindeki bir hafif ticari araç kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı.

Olay, Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapaklı 21. Sokak'ta, D.D.'ye ait hafif ticari araç kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateşe verildi. Araçtan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde yangın söndürüldü. Araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Ekipler tarafından yapılan ilk incelemelerde aracın kundaklandığı belirlendi. Olay yeri ekipleri araçta ve bölgede incelemelerde bulundu.