Çorum\'da Büyük Aile Festivali Coşkuyla Gerçekleştirildi

Çorum'da "Aile Yılı" çerçevesinde düzenlenen "Büyük Aile Festivali"nde buluşan aileler, düzenlenen çeşitli etkinliklerle eğlendi.

Çorum'da düzenlenen "Büyük Aile Festivali" renkli görüntülere sahne oldu. Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi tarafından "Aile Yılı" çerçevesinde düzenlenen festivalde, aileler için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Festivale katılan aileler, çocuklarıyla birlikte oyunlar oynayarak eğlendi. Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen festival çerçevesinde etkinlik alanında çocuklar için yüz boyama ve resim boyama stantları kuruldu. Ayrıca bilek güreşi gibi sportif aktivitelerle her yaştan katılımcıya hitap eden etkinlikler gerçekleştirildi. Festival alanını ziyaret eden ailelerin eğlencesi renkli görüntülere sahne oldu. Festivale Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, il protokolü de katılım gösterdi.

Festivalde konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, "Ailenin önemi, dayanışmanın, paylaşmanın önemi konusunda bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu da hep birlikte, el birliğiyle sağlamaya çalışıyoruz. Bu festivalin ilk olmasına rağmen sizlerle çok daha anlamlı olmaya başladı. İnşallah bu festival sizlerin katılımıyla buradaki etkinlikler herkes tarafından duyulmaya başlayacaktır" dedi.

"Tarihte olduğu gibi kimse Türk'e gem vuramaz"

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise, "Şunu herkes biliyor ki en güçlü devlet, ailesi en güçlü olan devlettir. Yeryüzünün en huzurlu devleti, milleti ve ailesi huzurlu olan devlettir. Bu anlamda toplumun temeli, toplumun en önemli mihengi ailelerimizdir. Bu anlamda annemizi güldürebilirsek babamızın yüreğinde bir ferahlık oluşturabilirsek, yavrularımızı kültürde, sanatta, bilimde ve edebiyatta geliştirebilirsek neticesinde ailemizi güçlendirebilirsek Allah'ın izniyle tarihte olduğu gibi kimse Türk'e gem vuramaz" diye konuştu. - ÇORUM