Çorum'da CHP Ön Seçimine Büyük İlgi: Ekrem İmamoğlu'na Destek

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimine Çorum'da vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Çorum'daki ön seçimi yerinde takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, "CHP'den cumhurbaşkanı adayı olacak olan Ekrem İmamoğlu'ndan ne kadar korktuklarını gösteriyor. İstiklal Marşı'mız 'korkma' diye başlar. Bizler de korkmuyoruz. Ekrem Başkan'a sahip çıkıyoruz. Onların bükemedikleri bileklerine kelepçe takmaya çalışanlara inat onunla birlikteyiz" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçeçimi için Çorum'da Atatürk Spor Salonu'nda sandıklar kuruldu. Ön seçim sandıklarının yanına bir de demokrasi sandığı yerleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstermek isteyen vatandaşlar bu sandıklara oy attı.

Yapılan ön seçime Çorum halkı yoğun ilgi gösterdi. Atatürk Spor Salonu'nun girişinde uzun kuyruklar oluşurken, bazı vatandaşlar spor salonunun karşısında bulunan Yunus Emre Parkı'nda sıralarını bekledi. Bölgede oy kullanmak için bekleyen kalabalığa seslenen CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, "Buraya gelen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Müthiş bir tablo. Son yıllarda Çorum'da böyle bir coşkunun, gönülden katılımın olduğu bir kalabalık var. Bu kalabalıkta bir izdiham yaşanıyor. Bu Çorumluların demokrasiye ne kadar susadığını, bu baskı düzenine net bir mesaj verdiğini göstergesidir. Bu özgürlük, demokrasi mücadelesi, halkın zaferiyle, sizin zaferinizle sonlanacak" dedi.

"Bu sefer darbe muhalefete yönelik yapılıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ise Ekrem İmamoğlu'nun yanında olduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bugün Çorum'da bir tarih yazılıyor. Ekrem Başkan, 'ben kendimi milletime emanet ediyorum' demişti. Görüyoruz ki milletimiz bu emanete sahip çıkıyor. Akın akın sandıklara koşuyor. Dışarıda kilometrelerce devam eden kuyruklar var. Her yaştan genç var. Öyle güçlü bir irade, öylesine yüksek bir kararlılık var ki hiç kimse 'oy vermeden geri dönmeyeceğim' diyor. Ekrem Başkan bugün hukuksuzca tutuklandı. Buradan bir kez daha onun yalnız olmadığını, yaşanılan bu adaletsiz süreçte onunla birlikte olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Türkiye öyle bir dönemden geçiyor ki gece profesör olarak yatıp sabah kalktığınızda kendinizi lise mezunu olarak görebilirsiniz. Gece, 'tapum var' deyip sabah kalktığınızda tapuya el konulmuş olduğunu, şirketiniz varsa şirketinizin hisselerine el konulmuş olduğunu, bankanızda zar zor azıcık da olsun paranız varsa o paraya el konulduğunu görebilirsiniz. Yani aslında bir demokrasi darbesi yaşanılıyor. Aslında darbeler iktidarlara yönelik yapılır ama bu sefer bu darbe muhalefete yönelik yapılıyor. Bu iktidarın iktidarsız olduğunun da bir göstergesi. CHP'den cumhurbaşkanı adayı olacak olan Ekrem İmamoğlu'ndan ne kadar korktuklarını gösteriyor. İstiklal Marşı'mız 'korkma' diye başlar. Bizler de korkmuyoruz. Ekrem başkana sahip çıkıyoruz. Onların bükemedikleri bileklerine kelepçe takmaya çalışanlara inat onunla birlikteyiz."

"RTÜK, medya dört maymunu oynasın istiyor"

Gazetecilerin sorusu üzerinde RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in yaptığı açıklamayı değerlendiren Nazlıaka, şu ifadelere yer verdi:

"RTÜK'ün görevi halkın haber alma özgürlüğüne sahip çıkmaktır. Ancak görüyoruz ki RTÜK halkın haber alma özgürlüğünü kısıtlamaya çalışıyor. Medya dört maymunu oynasın istiyor. Görmesin, yayınlamazsın, yazmasın, duymasın hatta konuşmasın istiyor. Ama inadına cesur kalemler var. İnadına yayın yapan kanallar var. İnadına halkın haber alma özgürlüğüne sahip çıkan medya kuruluşları var. Tabi bu RTÜK sansürünü asla kabul etmiyoruz. Bu da aslında bir darbedir. Medyaya dönük bir darbedir. Türkiye darbeler ülkesi olamaz. Bunu kabul etmiyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız halkındır diyerek halkın her türlü hakkına demokratik yöntemlerle, barışçıl yöntemlerle sahip çıkmaya devam edeceğiz. Halkın hakkını koruyacağız. Haklıyız o yüzden de biz kazanacağız."

Oy kullanma işlemleri saat 19.00'a kadar devam edecek.