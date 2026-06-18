Çorum\'da çocukların gelişimine destek sağlayan projede sana gelindi

Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi iş birliğinde ilkokul çocuklarının gelişimini desteklemek amacıyla yürütülen proje, kapanış programıyla sona erdi.

Çorum'da ilkokul öğrencilerinin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen ve üç eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülen proje, düzenlenen kapanış programıyla tamamlandı. Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi iş birliği yürütülen proje kapsamında çocukların çok yönlü gelişimlerini desteklemek amacıyla akıl oyunları, müzik, işaret dili, drama, halk oyunları ve resim alanlarında çeşitli eğitimler verildi.

Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu'nda gerçekleştirilen kapanış programında, projeye katılan çocuklar ile okul öğrenciler, sahne alarak halk oyunları gösterileri sundu. Programda ayrıca çocuklar tarafından çevre temalı tiyatro gösterisi, fidan dağıtımı geçrekleştirildi.

Etkinlik kapsamında okul bahçesinde Çorum Belediyesi mobil ikram aracıyla katılımcılara çeşitli ikramlar sunulurken, balon gösterileriyle de çocuklar doyasıya eğlendi. - ÇORUM