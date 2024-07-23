Çorum'da Dilencilik Yapan Kadının Banka Hesabından 191 Bin TL Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çorum'da Dilencilik Yapan Kadının Banka Hesabından 191 Bin TL Çıktı

Çorum\'da Dilencilik Yapan Kadının Banka Hesabından 191 Bin TL Çıktı

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan bir dilencinin banka hesabında 191 bin TL para bulundu. Dilencilere karşı denetimlerin devam edeceği açıklandı.

23.07.2024 16:46  Güncelleme: 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da zabıta ekipleri tarafındani, dilencilik yapan kadının kontrol edilen banka hesabından 191 bin TL çıktı.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde vatandaşların manevi duygularını sömüren dilencilere göz açtırmıyor. Yakalanan bir dilencinin banka hesabında görülen para miktarı zabıta ekibini hayrete düşürdü. Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde dilencilere denetimlerini sürdürüyor. Şenyurt 9. Sokak üzerinde dilencilik yaptığı tespit edilen M.D. isimli kadın, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan aramada üzerinden 100 TL'ye yakın para çıkan kadının banka hesap cüzdanında ise 191 bin TL parası olduğu tespit edildi. M.D. isimli dilenci hakkında da Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası uygulandı.

Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çeşitli bahanelerle dilencilik yaparak yardımsever insanların duygularını sömüren kişilere itibar edilmemesi istendi. Açıklamada, bu tür denetimlerin devam edeceği ve kentte dilencilik yapan kişilere taviz verilmeyeceği bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Çorum Belediyesi, 3-sayfa, Zabıta, Banka, Çorum, , , , 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum'da Dilencilik Yapan Kadının Banka Hesabından 191 Bin TL Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:50 Özel’den “154 isimle hesaplaşacağım“ diyen Bahçeli’ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın Özel'den "154 isimle hesaplaşacağım" diyen Bahçeli'ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın
14:28 İşte dünyanın en güçlü pasaportları Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi İşte dünyanın en güçlü pasaportları! Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit tuttu Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu
12:23 TFF’nin yeni yönetiminde deprem Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti
10:43 Rafta unutulan dava dosyası yarım asır sonra sonuçlandı Rafta unutulan dava dosyası yarım asır sonra sonuçlandı
16:55 Fransa’nın köklü takımlarından Bordeaux, küme düşürüldü Fransa'nın köklü takımlarından Bordeaux, küme düşürüldü
16:14 Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı
15:58 Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı
15:51 “Küfe“ polemiğinde 2. raund Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt var "Küfe" polemiğinde 2. raund! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt var
15:51 ABD’de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu ABD'de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu
15:39 Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri’nin İstanbul’a geleceği tarih belli oldu Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri'nin İstanbul'a geleceği tarih belli oldu
15:23 Jose Mourinho ile ilk sınav İşte Fenerbahçe’nin Lugano maçı muhtemel 11’i Jose Mourinho ile ilk sınav! İşte Fenerbahçe'nin Lugano maçı muhtemel 11'i
15:20 Bakıcının bir anlık ihmali 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı Bakıcının bir anlık ihmali 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı
14:45 Bodrum bu yaz neden boş kaldı Görüşlerinizi yazın Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 17:26:03. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum'da Dilencilik Yapan Kadının Banka Hesabından 191 Bin TL Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement