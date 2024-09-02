Çorum'da Düzensiz Göçmen Kabul ve Sevk Merkezi Kuruluyor - Son Dakika
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Çorum'da Düzensiz Göçmen Kabul ve Sevk Merkezi Kuruluyor

Çorum\'da Düzensiz Göçmen Kabul ve Sevk Merkezi Kuruluyor

Çorum'da Vali Zülkif Dağlı'nın incelemelerde bulunduğu 100 kişi kapasiteli Düzensiz Göçmen Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM), düzensiz göçle mücadele kapsamında hizmet vermeye başlayacak. Güvenlik güçleri tarafından yakalanan ya da tespit edilen düzensiz göçmenlerin işlemleri burada yapılacak ve ardından ülkelerine geri gönderilecek. Ayrıca, ilde mobil göç aracı ile uygulamalar gerçekleştirilecek.

02.09.2024 18:45
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Çorum'da, valilik imkanları ile oluşturulan ve kısa bir süre sonra hizmet vermeye başlayacak olan 100 kişi kapasiteli Düzensiz Göçmen Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM) hizmet binasında incelemelerde bulunan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İl Göç İdare Müdürü İdris Coşkun'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çorum'da düzensiz göçle mücadelenin İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Göç İdare Müdürlüğünün eşgüdüm içerisinde sürdürülmekte olduğunu hatırlatan Vali Dağlı, güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanan veya İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından tespit edilen düzensiz göçmenlere ilk işlemin bu merkezde yapılacağını, işlemlerinin tamamlanmasının ardından söz konusu yabancıların ülkelerine geri gönderileceğini ifade etti.

GÖKSEM Merkezinin kısa bir süre sonra hizmet vermeye başlayacağını belirten Vali Dağlı, kentte 1 adet mobil göç aracının da hizmet vermeye başladığını, içerisinde jeneratör, laptop, parmak izi sorgulaması yapmak için biyometrik ekipmanlar (parmak izi cihazı, kamera, yazıcı-tarayıcı) bulunan mobil göç aracının Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ile birlikte belirli yerlerde uygulamalarda bulunacağını, gerekli incelemeler İl Göç İdaresi Müdürlüğünce yapıldıktan sonra ülkemizde yasal kalış hakkı bulunmadığı tespit edilen yabancıların GÖKSEM Merkezine götürüleceğini, haklarında sınır dışı etme ve idari gözetim kararı alınmasına müteakip ülkelerine geri gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezlerine sevk edileceklerini ifade etti. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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