Çorum'da huzur ve güven denetimleri yapıldı

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ERKAN KARACA

(ÇORUM) - Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur ve güvenin sağlanması amacıyla kent merkezinde ve 13 ilçede denetim yapıldı.

Çorum'da 'Yaz Uygulaması' kapsamında 20 sabit, 20 hareketli ekip ve 380 personelle, 30 umuma açık iş yeri, 32 park ve bahçede 60 farklı noktada sabit ve seyir halinde denetimler yapıldı. Uygulamada 2 bin 346 kişinin GBT'si sorgulandı. 972 aracın sorgusu yapıldı.

Denetimlerde; 1 adet kurusıkı tabanca, 98 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, eksiği bulunan 29 araç sürücüsüne toplamda 192 bin 856 TL para cezası uygulanırken, 2 araç ise trafikten men edildi.

Denetimlerde ayrıca dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası olan 1 aranan şahıs yakalanırken, bir kişinin de kayıp olup arandığı tespit edilerek gerekli işlemler yapıldı.

Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da kent merkezindeki uygulama noktalarını ziyaret etti. Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada; "Çorumumuzun huzur ve güvenliği emniyet, asayişi sağlanması anlamında yaz uygulamalarımız devam ediyor. Bu akşam ilk etabını yaptığımız uygulamada 20 hareketli nokta, 20 sabit nokta olmak üzere 40 noktada uygulamalarımız devam edecek. Ayrıca 13 ilçemizde de bu mevcut uygulamalar devam ediyor. Halkımızın genel memnuniyeti bizleri ayrıca memnun ediyor. Çalışmalarımız bu envalde devam edecek, park ve bahçelerde uygulamalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.