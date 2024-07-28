Çorum'da huzur ve güven denetimleri yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çorum'da huzur ve güven denetimleri yapıldı

Geniş Video İzle

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde ve 13 ilçede yapılan denetimlerde, 1 adet kurusıkı tabanca, 98 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Ayrıca, eksikleri bulunan 29 araç sürücüsüne toplamda 192 bin 856 TL para cezası uygulandı ve 2 araç trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca, dolandırıcılık suçundan aranan 1 kişi yakalandı ve bir kişi kayıp olduğu tespit edildi.

28.07.2024 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ERKAN KARACA

(ÇORUM) - Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur ve güvenin sağlanması amacıyla kent merkezinde ve 13 ilçede denetim yapıldı.

Çorum'da 'Yaz Uygulaması' kapsamında 20 sabit, 20 hareketli ekip ve 380 personelle, 30 umuma açık iş yeri, 32 park ve bahçede 60 farklı noktada sabit ve seyir halinde denetimler yapıldı. Uygulamada 2 bin 346 kişinin GBT'si sorgulandı. 972 aracın sorgusu yapıldı.

Denetimlerde; 1 adet kurusıkı tabanca, 98 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, eksiği bulunan 29 araç sürücüsüne toplamda 192 bin 856 TL para cezası uygulanırken, 2 araç ise trafikten men edildi.

Denetimlerde ayrıca dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası olan 1 aranan şahıs yakalanırken, bir kişinin de kayıp olup arandığı tespit edilerek gerekli işlemler yapıldı.

Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da kent merkezindeki uygulama noktalarını ziyaret etti. Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada; "Çorumumuzun huzur ve güvenliği emniyet, asayişi sağlanması anlamında yaz uygulamalarımız devam ediyor. Bu akşam ilk etabını yaptığımız uygulamada 20 hareketli nokta, 20 sabit nokta olmak üzere 40 noktada uygulamalarımız devam edecek. Ayrıca 13 ilçemizde de bu mevcut uygulamalar devam ediyor. Halkımızın genel memnuniyeti bizleri ayrıca memnun ediyor. Çalışmalarımız bu envalde devam edecek, park ve bahçelerde uygulamalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

trafik, Çorum, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum'da huzur ve güven denetimleri yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:55 100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı Çok sayıda yaralı var 100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var
09:44 Ecdadın kemiklerini sızlatan görüntü Tarihi Mecidiye Tabyası, ahıra döndü Ecdadın kemiklerini sızlatan görüntü! Tarihi Mecidiye Tabyası, ahıra döndü
09:00 Taşından toprağından altın fışkıran bölgeye 4 firma göz dikti Başkanın sözleri vahim Taşından toprağından altın fışkıran bölgeye 4 firma göz dikti! Başkanın sözleri vahim
08:49 Erdoğan talimat vermişti Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda Erdoğan talimat vermişti! Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda
00:45 Bakan Işıkhan duyurdu: Tüm sendikalı memurlar 641 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacak Bakan Işıkhan duyurdu: Tüm sendikalı memurlar 641 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacak
10:29 Masadaki rakam öyle böyle değil Ferdi Kadıoğlu’na Türk futbol tarihine geçecek teklif Masadaki rakam öyle böyle değil! Ferdi Kadıoğlu'na Türk futbol tarihine geçecek teklif
10:11 5’nci kattan üzerine 500 litrelik su deposu düştü 5'nci kattan üzerine 500 litrelik su deposu düştü
10:03 Naci Görür’ü isyan ettiren anket: Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz, siz bu değilsiniz Naci Görür'ü isyan ettiren anket: Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz, siz bu değilsiniz
09:29 Tuvaletini yaptığı sırada kendisini 5 metrelik pitonun ağzında buldu Tuvaletini yaptığı sırada kendisini 5 metrelik pitonun ağzında buldu
08:48 Oğlunu cezalandırmak için beline ip bağlayıp motosikletiyle metrelerce koşturdu Oğlunu cezalandırmak için beline ip bağlayıp motosikletiyle metrelerce koşturdu
07:16 Mali’de isyancılar, Rus Wagner birliğini pusuya düşürdü 53 asker feci şekilde can verdi Mali'de isyancılar, Rus Wagner birliğini pusuya düşürdü! 53 asker feci şekilde can verdi
00:59 Trump, ’’Başkan seçilirsem bitcoin altını geçecek’’ dedi, tam tersi oldu Trump, ''Başkan seçilirsem bitcoin altını geçecek'' dedi, tam tersi oldu
00:21 Sosyal medyadan Atatürk’e hakaret tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü
00:08 Polis sokağı kana bulayan saldırgan için peş peşe tetiğe bastı Polis sokağı kana bulayan saldırgan için peş peşe tetiğe bastı
23:51 Atık suları denize deşarj ettiler Bozcaada Belediyesi’ne 1 milyon 161 bin TL’lik ceza kesildi Atık suları denize deşarj ettiler! Bozcaada Belediyesi'ne 1 milyon 161 bin TL'lik ceza kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 11:29:43. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'da huzur ve güven denetimleri yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement