Çorum\'da İlk Teravih Coşkusu

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Çorum'da Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar ilk teravih namazı için Akşemseddin Camii'ne akın etti.

Çorum'da Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak isteyen vatandaşlar camilere akın etti. Ramazan ayının gelmesinin coşkusunu yaşayan vatandaşlar ilk teravih namazı için il merkezinde bulunan Akşemsettin Camii'nin yolunu tuttu. Cemaatin yoğun ilgisiyle idrak edilen ilk teravih namazının ardından vatandaşlar dualar etti.

Akşemseddin Camii Müezzini Hakan Ungever, "Tüm Türkiyemizin, tüm milletimizin ve İslam aleminin Ramazanı şerifini kutluyorum. Bugünlere gelebildiğimiz için şükürler olsun. Bugün ilk teravih namazımızı çocuklarımızla beraber kıldık. Rabbim bizleri en kötü günlerden muhafaza eylesin. Rabbim cümlemizi ve ailemizi ramazan ayında gönüllere ferahlık evlere mutluluk ve huzur nasip eylesin" dedi. - ÇORUM