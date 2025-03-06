Çorum'da İnşaat Projelerinde Usulsüzlük İddiası

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Çorum Belediyesi tarafından, Çorum'da inşaat sektöründe yapılan bazı projelerin usulüne uygun yapılmadığı ile ilgili gündeme gelen haberlerle ilgili yapılan açıklamada, bir inşaat mühendisinin statik proje hesap raporlarındaki usulsüzlüğün Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün dikkati sayesinde tespit edildiği ve suç duyurusunda bulunulduğu duyuruldu.

Çorum Belediyesi tarafından bazı haber sitelerinde yer alan ve Çorum'da inşaat sektöründe yapılan bazı projelerin usulüne uygun yapılmadığı ve bir inşaat mühendisinin yazılım programında yaptığı oynama sonucunda çok sayıda projede sorun yaşandığı yöndeki haberler ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, Çorum Belediyesi'ne yapılan yapı ruhsatı talebinde statik proje hesap raporlarında program veri girişinde değişiklik yapıldığı Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün dikkati sayesinde ortaya çıktığı ve konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Belediyemize yapılan yapı ruhsatı başvuru ekinde sunulan bazı statik proje hesap raporlarında program veri girişinde değişiklik yapıldığı Yapı Kontrol Müdürlüğümüzün dikkati sayesinde geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştır. Müdürlüğümüz tarafından yapılan ön tahkikat neticesinde derhal harekete geçilmiş ve yakın zamanda konuyla ilgili çalışmalarımız başlamıştı. Yapı denetim firmalarının tamamından, konunun bağımsız bir kurul tarafından incelenmesi amacıyla üniversiteler bünyesindeki öğretim elemanlarına ilgili projelerin performans analizlerinin hazırlatılarak belediyeye 2 Nisan 2025 tarihine kadar sunulması istenmiştir. Konuyla ilgili olarak Hitit Üniversitesi öğretim elemanları çalışmalara başlamıştır. Performans raporlarından çıkacak sonuca göre gerekli işlemler ivedilikle tesis edilecektir. Ayrıca, söz konusu inşaat mühendisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. İdari yaptırım için de Ankara İnşaat Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilciliği'ne yazı yazılmıştır. Konu gerek belediyemiz ve gerekse valiliğimiz nezdinde yakından takip edilmektedir. Bu süre sonucunda ortaya çıkacak olan analiz raporları ve kurul raporlarına göre süreç yönetilecek ve hukuki olarak yapılacaklar titizlikle takip edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM