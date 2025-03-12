Çorum'da İnşaat Usulsüzlüğü İddiaları Araştırılıyor

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM)- Çorum Valisi Ali Çalgan, kentte bir mühendisin bina projelerinde usulsüzlük yaptığı iddialarıyla ilgili müfettiş talep ettiklerini belirterek "Ümit ederim sınırlı boyutta kalır. Ümit ederim yapılan hile bina sıhhatini önemli ölçüde etkileyen bir sonuç yaratmamış olsun. Ama bunların tamamı ancak araştırılmakla ortaya çıkacak hususlar" dedi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, asayiş olaylarıyla ilgil ocak ve şubat dönemi verileriyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalgan, bir mühendis tarafından inşaatların statikleriyle oynanarak usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin şu açıklamayı yaptı: x yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bu olayın tabi birkaç boyutu var ama hiçbir boyutu ihmal edilmeksizin gerekenler yapılmakta. Bir boyutu bu usulsüzlüğü yapan mühendis ya da mühendislerin tespit edilerek adalete teslim edilmesi, nihayet sizlerde haber yaptınız bir tanesi şu an tutuklu yani olayı istismarı bizzat yapanın sorumluluğu konusu. İkincisi, bu ihmal bu usulsüzlük ortalama bir ihtimamla dikkatle sağlıklı bir görev yapmakla tespit edilebilir miydi noktası var. Bu da olayın kamu görevlileri sorumlu boyutu demektir. Bir de buna bakmak durumundayız. Buna da bakılacak. Bu konuyla ilgili müfettiş talebimiz oldu inşallah olayı inşallah en kısa sürede müfettişlerimiz gelip, buna da bakacaklar. Bundan sonra üçüncü boyutu nedir? Bu kişilerin proje müellifi olduğu, projesini çizdiği binalar ki şimdiden başlandı süratle tespit edilecek ve bağımsız bilirkişilerce çünkü bu kişilerin yapmış olduğu bütün projelerde bu hileyi yapmış olma ihtimalleri düşük bir ihtimal bir kısmını doğru yapmış olma ihtimalleri de var. Çünkü böyle bir ihtimal var. Uzun uzun anlatmak icap etmez, önce hangi projelerde usulsüzlük var o tespit edilecek sonra da bunun bina sıhhati açısından önemli bir aciliyeti önemli bir güvenlik problemi yaratıp yaratmadığı noktasında artık bilirkişiler bunu kararlaştıracaklar. Bu konuda son değerlendirmeyi yapacaklar.

"İlgili mühendis hakkında da suç duyurusunda bulunuldu"

Ondan sonrası artık binayı satın alınlarla müteahhit ve mühendisle adli dava konusu yapılacak konular. Şunu söyleyebilirim. İlimizle ilgili konuşuyorum. Bu olay meydana geldiğinden beri belediye başkanlığımızla beraber hangi binalarda bu kişinin müellifi olduğu, projelerinin hangileri olduğunun tespitini yaptık. Müfettiş talebinde bulunduk ve ilgili mühendis hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Sevimsiz, insanı hani üzen bir hadise ümit ederim sınırlı boyutta kalır. Ümit ederim yapılan hile bina sıhhatini önemli ölçüde etkileyen bir sonuç yaratmamış olsun. Ama bunların tamamı ancak araştırılmakla ortaya çıkacak hususlar."