Çorum'da İş Yerine Ateş Açıldı: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çorum'da İş Yerine Ateş Açıldı: 1 Yaralı

Geniş Video İzle

Çorum'da bir iş yerine ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı, araçta hasar oluştu.

09.10.2024 08:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da iş yerine ateş açıldı: 1 yaralı

ÇORUM - Çorum'da bir iş yerine ateş açıldı. Olayda 1 kişi yararlanırken, park halindeki araçta zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Kunduzhan Caddesi'ne kimliği belirsiz kişi ya da kişiler burada bulunan bir iş yerine ateş açtılar. Açılan ateş sonucunda S.D. isimli şahıs yararlanırken park halindeki çekici araçta maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar kayıplara karıştı.

Polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Yerel, Polis, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum'da İş Yerine Ateş Açıldı: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:54 Sosyetik güzel Hande Demir’in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu Sosyetik güzel Hande Demir'in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
00:48 İsrail’in Şam’ı vurmasının ardından İran’dan dikkat çeken açıklama İsrail'in Şam'ı vurmasının ardından İran'dan dikkat çeken açıklama
14:30 Galatasaray-Kasımpaşa maçının gizemli misafiri, bu kez Türkiye’deki en yakışıklı futbolcuyu seçti Galatasaray-Kasımpaşa maçının gizemli misafiri, bu kez Türkiye'deki en yakışıklı futbolcuyu seçti
14:24 Ünlü müzik yapımcısı Diddy’nin ahlaksız partilerine katılan ünlüler, mağdurlara isimlerini açıklamamaları için ödeme yaptı Ünlü müzik yapımcısı Diddy'nin ahlaksız partilerine katılan ünlüler, mağdurlara isimlerini açıklamamaları için ödeme yaptı
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
14:13 Kredi kartlarında korkutan rakam 1 yılda yüzde 39 arttı Kredi kartlarında korkutan rakam! 1 yılda yüzde 39 arttı
14:01 Bir annenin en zor anı Oğlunu polise kendi elleriyle teslim etti Bir annenin en zor anı! Oğlunu polise kendi elleriyle teslim etti
14:01 Yanındaki kadınlara aldırmadan tartıştığı adamın boğazına bıçak dayadı Yanındaki kadınlara aldırmadan tartıştığı adamın boğazına bıçak dayadı
13:58 Hidayet Türkoğlu yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu başkanı seçildi Hidayet Türkoğlu yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu başkanı seçildi
13:53 Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 09:47:39. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum'da İş Yerine Ateş Açıldı: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.