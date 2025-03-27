Çorum'da Kadınlar Lokali Anneler Günü'nde Açılıyor - Son Dakika
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Çorum'da Kadınlar Lokali Anneler Günü'nde Açılıyor

Çorum\'da Kadınlar Lokali Anneler Günü\'nde Açılıyor

Çorum Belediyesi, kadınların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Kadınlar Lokali'ni Anneler Günü'nde hizmete açacak. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, projenin son durumunu yerinde inceledi ve kadınlara yönelik önemli bir sosyal tesisin hayata geçeceğini duyurdu.

27.03.2025 13:40  Güncelleme: 13:42
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Çorum Belediyesinden kadınları rahat ettirecek olan projede, kadınlar lokali Anneler Günü'nde hizmete açılacak.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yeni dönem projeleri arasında yer alan Kadınlar Lokali'nnde çalışmalar son hız sürüyor. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın 'da çalışmaları yerinde inceledi. Açılış için kadınlara müjde veren Başkan Aşgın "Hummalı bir çalışma neticesinde bitimine yaklaştığımız kadınlar lokalimizi yine kadınlarımız için özel bir gün olan 11 Mayıs Pazar günü Anneler Günü'nde açıyoruz. İstedik ki kadınlarımız buraya geldiklerinde rahat bir ortamda arkadaşlarıyla sohbet etsinler. Günlerini burada yapabilsinler. Arkadaşlarımız da çok güzel bir projeye imza attılar. Artık son rötuşlar yapılıyor. 'Size ne yapsak az' dedik, en güzel ve en büyük sosyal tesisimizi kadınlarımıza yaptık. Belediyemiz Sosyal Tesislerinin en büyüğü burası olacak. 20 Milyon TL bedelli projemiz; güzel şehrimize ve her zaman, her şeyin en güzelini hak eden kadınlarımıza hayırlı olsun" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum'da Kadınlar Lokali Anneler Günü'nde Açılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da Kadınlar Lokali Anneler Günü'nde Açılıyor - Son Dakika
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