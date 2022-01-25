Üye Girişi
Çorum'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Çorum'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

25.01.2022 17:36
Çorum'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Çorum Belediyesi tarafından sürdürülen karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Çorum Belediyesi tarafından sürdürülen karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Çorum Belediyesi kar küreme ve tuzlama ekipleri, şehrin tamamında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir'in koordinasyonunda Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 50 araç ve 240 personelden oluşan ekipler karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

'Toplu ulaşım aksamadı'

Çorum Belediyesi tarafından tüm mahalle ve caddelerde yapılan karla mücadele çalışmaları, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti. Kar yağışı öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan ve kar yağışı ile birlikte kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren ekipler, toplu ulaşımda yaşanması muhtemel aksamaların da önüne geçmiş oldu. İlk günden itibaren tüm otobüs seferleri saatinde gerçekleşti. Vatandaşlar ulaşımlarını toplu taşıma araçlarıyla rahat ve güvenli bir şekilde gerçekleştirdi.

'Sokak aralarına park eden araçlar çalışmalara engel oluyor'

Çorum Belediyesi kar küreme ve tuzlama ekipleri tüm mahalle ve caddelerde çalışmalarını sürdürürken tüm imkanları zorlayarak ara sokaklarda devam eden çalışmalar park halinde bulunan araçlar nedeniyle aksamalara neden oluyor. Özellikle kar küreme araçları, sokaklara yapılan araç parkları nedeniyle daralan yollara girmekte zorlanıyor ve bu bölgelerde karla mücadele çalışmaları zaman zaman aksıyor. Belediye, cadde ve sokaklardaki kar küreme esnasında cadde kenarına sıyrılan karların park halindeki araçların önünü kapattığını, çalışmaların hızla ilerleyebilmesi için vatandaşlardan anlayış beklediklerini vurguladı. - ÇORUM

Çorum'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Çorum'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Çorum'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Çorum'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Çorum'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Çorum'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

YORUMLAR
500

Fen İşleri Müdürlüğü, Tragger, Çorum, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çorum'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika


Gün aydınlanınca ortaya çıktı! İstanbul'da dün geceki hava durumu detayı tüyler ürpertti: -43 derece ölçülmüş Gün aydınlanınca ortaya çıktı! İstanbul'da dün geceki hava durumu detayı tüyler ürpertti: -43 derece ölçülmüş         
17:42
Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü! Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!         
17:34
Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak! Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak!         
16:58
Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde! Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde!         
15:24
İmamoğlu ile ilgili tartışma yaratan iddiayı, Restoran yetkilileri yalanladı: Fotoğraf geçmiş bir zamana ait İmamoğlu ile ilgili tartışma yaratan iddiayı, Restoran yetkilileri yalanladı: Fotoğraf geçmiş bir zamana ait         
14:19
Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok! Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok!         
13:14
Eski eşine patlayıcılı hoparlör mü gönderdi? Bomba gibi patladı! Hem de oğluyla göndermiş Eski eşine patlayıcılı hoparlör mü gönderdi? Bomba gibi patladı! Hem de oğluyla göndermiş         
12:24
Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu         
12:07
Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada         
11:54
Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için! Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!         
11:33
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05

Son Dakika Haberleri
17:33 Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!
17:28 Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü
17:11 Madde bağımlısı adam, tartıştığı iki çocuğunun annesini öldürdü
16:57 Nüfus Müdürlüğü'nde korkutan anlar yaşandı! Kadın memura hakaret edip, erkek memura kafa attı
16:55 Acun Ilıcalı'nın Hull City'deki ilk icraatı taraftarı ikiye böldü
16:46 Son anket sonuçları ortaya koydu: Cumhur İttifakı son bir yılın en düşük seviyesinde!
16:40 El Salvador Başkanı Bukele'den yeni paylaşım: Ah Türkiyem
16:36 El Salvador Başkanı Bukele'nin Türkiye sevgisi: Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi
16:19 Fransız ekibiyle pazarlık mutlu sonla bitti! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
16:16 "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 17:47:29. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement