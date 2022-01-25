Çorum'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Çorum Belediyesi tarafından sürdürülen karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Çorum Belediyesi kar küreme ve tuzlama ekipleri, şehrin tamamında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir'in koordinasyonunda Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 50 araç ve 240 personelden oluşan ekipler karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

'Toplu ulaşım aksamadı'

Çorum Belediyesi tarafından tüm mahalle ve caddelerde yapılan karla mücadele çalışmaları, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti. Kar yağışı öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan ve kar yağışı ile birlikte kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren ekipler, toplu ulaşımda yaşanması muhtemel aksamaların da önüne geçmiş oldu. İlk günden itibaren tüm otobüs seferleri saatinde gerçekleşti. Vatandaşlar ulaşımlarını toplu taşıma araçlarıyla rahat ve güvenli bir şekilde gerçekleştirdi.

'Sokak aralarına park eden araçlar çalışmalara engel oluyor'

Çorum Belediyesi kar küreme ve tuzlama ekipleri tüm mahalle ve caddelerde çalışmalarını sürdürürken tüm imkanları zorlayarak ara sokaklarda devam eden çalışmalar park halinde bulunan araçlar nedeniyle aksamalara neden oluyor. Özellikle kar küreme araçları, sokaklara yapılan araç parkları nedeniyle daralan yollara girmekte zorlanıyor ve bu bölgelerde karla mücadele çalışmaları zaman zaman aksıyor. Belediye, cadde ve sokaklardaki kar küreme esnasında cadde kenarına sıyrılan karların park halindeki araçların önünü kapattığını, çalışmaların hızla ilerleyebilmesi için vatandaşlardan anlayış beklediklerini vurguladı. - ÇORUM