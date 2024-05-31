Çorum'da Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Tamamlandı - Son Dakika
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Çorum'da Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Tamamlandı

Çorum\'da Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Akkent Mahallesi'nde inşa edilen Mahmut Atalay Gençlik Merkezi tamamlandı. Merkez, yaz döneminden itibaren gençlere hizmet vermeye başlayacak.

31.05.2024 19:36  Güncelleme: 19:39
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Akkent Mahallesi'nde inşa ettiği Mahmut Atalay Gençlik Merkezi tamamlandı. Gençlik Merkezi yaz döneminden itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve Akkent Mahallesi Muhtarı Necip Güler ile birlikte, yapımı tamamlanan Mahmut Atalay Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, spordan sanata, eğitimden hobi alanlarına kadar içerisinde her türlü donatının düşünüldüğü gençlik merkezini bu yaz döneminden itibaren gençlerin kullanımına açacaklarını söyledi.

Çağlar "Merkezimizin inşaat çalışmalarını ve tefrişatını tamamladık. Yaz döneminde spordan sanata kültürel etkinliklerden kütüphanesine kadar gençlerin faydalanacağı bir merkez haline getirdik." dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, Akkent için muazzam bir gençlik merkezi yapıldığını söyledi.

Başkan Aşgın "Bütün salon sporlarının yapılacağı alanlar, akademik dersler için sınıflarlar, bilgisayar sınıfları, robotik kodlama atölyesi, akıl-zeka oyunları odaları, konsol oyunları, müzik odası, kütüphanesi ve çok amaçlı salonlarının da içinde bulunduğu muazzam bir merkez oldu. Biz de Çorum Belediyesi olarak güzel bir çevre düzenlemesiyle katkı vereceğiz. Bütün gençleri buraya bekliyoruz." diye konuştu.

Akkent Mahallesi Muhtarı Necip Güler de, çok önemli bir tesisin mahallesine kazandırıldığı için memnun olduğunu ifade ederek "Mahallemiz için çok güzel bir hizmet oldu. Her türlü sosyal faaliyetin yapılacağı bir bina oldu. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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