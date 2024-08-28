Çorum'da marangozlara tahsis edilen arazi ipotekli çıktı

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ERKAN KARACA

(ÇORUM) - CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum'da sanayi esnafı için ayrılan bölgede marangoz esnafına tahsis edilen arazinin ipotekli olduğunu belirterek "Buranın üzerinde 60 milyon ipotek var. Şimdi belediye başkanına soruyorum. Burada 60 milyon ipotek olan bir yeri siz 5 milyon 980 bin lirasını vermişsiniz geri kalanı da 15 taksit yani kendisi de ticaretle uğraştığını söylüyor. Ne yapar ortalaması 8,5- 9 ay sonra parasının tamamı ödenecek olan alanı siz ipotekli bir şekilde alır mısınız almaz mısınız" dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Çorum İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Tahtasız, şunları söyledi:

"Yıllarca İl Başkanlığı dönemimizde de bizim Çorum Merkezde kalan hatta şu an ki belediye binamıza 100 metre mesafede olan keresteciler, biçkiciler, oradaki mermer atölyeleri ve aşağı sanayi diye tabir ettiğimiz esnafımızın olduğu bir bölüm var. Burası imara açıldı. Plan değişiklikleri yapıldı ama ne hikmetse oradaki esnafımıza gerekli yerler gösterilmedi. Kamuoyunda Belediye Başkanı bilgisiz ve belgesiz konuşuyor diye bir serzenişte bulundu ama ben Mehmet Tahtasız olarak İl Başkanlığı dönemimde dahil milletvekilliği dönemimde dahil, hiçbir zaman bilgi ve belge olmadan bir açıklama yapmadım. Orada da ziyarete gittiğimde daha önceki ziyaretlerimde de keresteci, marangoz, mermerciler oradaki esnafımız yer taleplerinin olduğunu ve belediye başkanlarının seçim öncesi buraya geldiklerini ve bu konuyu çözeceklerine dair söz verdiklerini orada ben oda başkanından bizzat kendim dinledim. Ben bunu kendi kafamdan falan uydurmadım.

"Aşağı sanayi esnafı için bir an önce yer tahsisi yapalım"

Daha sonra da tabi dersimize de iyi çalıştık. Normalde Çorum'un bin 500, bin 600 dönüm arazisi vardı. Yaydiğin bölgesinde bu alan bizim aslında, veterinerlik fakültesi kurulacak olan arazimizdi. Ama şimdi orada temel de atıldı. Ama Çorumlu hak ettiği veterinerlik fakültesini alamadığı gibi o alanda zanaatkarlar için bir alan kuruldu ve bin dönümü verildi. Ama onun yanında 630 dönümlük arazi Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Alt Yapı Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından sanayi parseli işaretlenmiştir. Burası da yine sanayicimizin esnafımızın kullanması için ayrılan bir bölge. Bu bölge acilen dedik ki, yani o Çorum'un merkezinde kalan o aşağı sanayi ve marangozlar, biçki atölyeleri, mermercilerin olduğu bölge Çorum'a yakışmıyor. Buranın kalkması lazım ama ben Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Çorum sevdalısı olarak şunu söylüyorum, burayı diğer milletvekillerimizle beraber valimizle belediye başkanımızla diğer oda başkanlarımızla ÇESOB Başkanımız ve Çetin Başaranhıncal başkanımızla biz burada gidelim buranın bir an önce esnafımıza yer tahsisi yapalım. Orada ayrıca 43 dönümlük de bir alan var. Burası da zaten AFAD'a ayrılmış. Yani burada bir sorun yok. Sorun sadece nedir? Bizim yeni kurulan iki tane kooperatifimiz yer tahsisi konusunda başvuru yapmış. Az bir belgeleri var eksik kalan bir haberde de çıktı zanaatkarlarla alakalı ve oraya taşınmaları ve oradaki yapılacak bir sözleşme.

"Esnafa yer tahsisi yapılan alan 60 milyon ipotekli"

Sözleşme hakkında bilgiler aktaran Tahtasız, "Evet o sözleşme 25 Temmuz 2023 tarihinde 27 bin metrekare alanı marangozlar esnafımıza vermek üzere bir sözleşme yapılmış. Sözleşmede 5 milyon 980 bin lirası peşin ödenmiş 30 Ağustos 2023 tarihinden itibaren başlamak şartıyla 15 eşit taksitle 11 milyon 605 bin lira ödenecek ve burası bu esnafımıza tahsis edilecekti. Yalnız daha sonra marangozlar odası başkanımızda bir açıklama yaptı. O açıklamada da ne dedi. Burada ipotek var. Arkadaşlar buranın üzerinde 60 milyon ipotek var. Şimdi belediye başkanına soruyorum. Burada 60 milyon ipotek olan bir yeri siz 5 milyon 980 bin lirasını vermişsiniz geri kalanı da 15 taksit yani kendisi de ticaretle uğraştığını söylüyor. Ne yapar ortalaması 8,5- 9 ay sonra parasının tamamı ödenecek olan alanı siz ipotekli bir şekilde alır mısınız almaz mısınız? Ben esnaf olarak ipotekli bir yeri satın almam. Çünkü yarın ne olacağı belli olmaz. Piyasalar zaten sıkıntılı ve bu yüzdende de marangozlar esnafı buradan vazgeçmiş. Ben soruyorum bu para marangozlar esnafına ödendi mi? Ödenmedi mi? ne kadarı ödendi? Ne kadarı kaldı? 2023'ün 7. ayından beri belli bir kısım paranın alınmadığı da söyleniyor tabi ama o bizi bağlamaz. Sözleşmenin bir belgesi de bende var" dedi.