Çorum'da Ramazan davulu geleneği sadece cumartesi geceleri devam edecek

ERKAN KARACA
Çorum'da 150 yıldır devam eden Ramazan davulu geleneği bu yıl sadece cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde sürdürülecek. Saat Kulesi yanında bulunan Hürriyet Parkı'nda davulcularla bir araya gelen Çorum Belediyesi Mehteran Takımı Amiri Salih Candan, "Biz bu geleneğin yaşatılmasından yanayız. Biz kaybolmasın babadan oğula, oğuldan toruna devam etsin istiyoruz" dedi.
Çorum'da bu yıl davulcular, Ramazan ayı boyunca her hafta cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde çalışacak. Çorum Belediyesi Mehteran Takımı Amiri Salih Candan, davulcuların gelirinin belediye tarafından karşılanacağını belirterek vatandaşlardan para vermemeleri uyarısında bulundu.
"RAMAZAN DAVULU GELENEĞİNİN YAŞATILMASINI İSTİYORUZ"
Salih Candan şunları söyledi:
"Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın bey bu geleneğin yaşatılması için çok büyük çabalarda bulundu. Biz Ramazan davulcuları olarak kendilerinden ne talep ettiysek maddi manevi bize sınırsız destek verdiler. Biz bu geleneğin yaşatılmasından yanayız. Biz kaybolmasın babadan oğula, oğuldan toruna devam etsin istiyoruz. Her hafta cumartesiyi pazara bağlayan gece Çorum ilimizi 46 parsele böldük her parsele bir davulcu kardeşimizi görevlendirdik. Allah nasip ederse Ramazan sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Hiçbir vatandaşımız bir lira dahi para ödemeyecek. Bunun bütün masraflarını davulcu kardeşlerimizin bahşişlerini, maddi giderlerini Çorum Belediyesi karşılayacak. Eğitim veriyoruz, burada tek ritimde çalacağız, zurna çalmayacağız. Bizim burada belirlediğimiz 46 kardeşimiz var. Bu 46 kardeşimizin dışında sokaklarda kimse olmayacak. Kesinlikle hiçbir kapıdan para toplanılmayacak. Birisi davulcu bahşişi diye kapılarına gelirse hiçbir şekilde kesinlikle para vermesinler ve 153 Zabıta İhbar Hattı'nı arasınlar ve bizi bilgilendirsinler. Bu yönde kesinlikle takip edeceğiz. Bu kardeşlerimiz hiç kimseden para talep etmeyecek tamamı Çorum Belediyesi tarafından karşılanacak. Bu yönde de sayın Belediye Başkanımızın da vatandaşlara bir uyarısı var hiç kimseye 1 lira verilmeyecek."
Son Dakika › Yerel › Çorum'da Ramazan davulu geleneği sadece cumartesi geceleri devam edecek - Son Dakika
Oyunun geliştiricisi Eric Barone, Stardew Valley'in yeni büyük güncellemesinin ne zaman geleceğini açıkladı. Mart ayında yayınlanacak olan güncelleme, PC oyuncularına sekiz kişilik çoklu oyuncu desteği ve birçok yeni özellik sunacak.
AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Cumhur ittifakı olarak Erzincan'da belediyeyi, AK Parti olarak da İl Genel Meclis üyeliklerini ve ilçe belediyelerini kazanmak olduğunu söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Müşterek Meslek Komiteler ve Şubat Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı. Hisarcıklıoğlu, BTSO'nun bir 'proje fabrikası' haline geldiğini ve Bursa'ya yakışan bir vizyonun ürünü olan projeleri takdir etti.
Büyükçekmece'de yaşayan 40 yıllık ziraat mühendisi Murat Karakoç, bağımsız belediye başkan adayı olduğu ilçesinde sıra dışı seçim çalışmasıyla dikkat çekiyor. Karakoç, kendi kullandığı saman yüklü traktör, su tankeri, kepçe ve minibüs ile seçim çalışması yapıyor.
ANKA HABER AJANSI 28 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNDEMİ
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'ye geçen İYİ Parti üyeleri için düzenlenen rozet takma törenine katıldı. Törende konuşan Günel, diğer İYİ Partili arkadaşlara kapılarının ve yüreklerinin açık olduğunu belirtti.
AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi kapsamında Aydınlıkevler Mahallesi'nde hemşehrileriyle buluştu. Aydın, halkın desteğini isteyerek projelerini hayata geçireceklerini belirtti.
RTÜK üyeleri Tuncay Keser ve İlhan Taşcı, TRT’yi, seçim döneminde iktidar partisi ile muhalefet partilerinin adayları hakkında tek taraflı yayın yaptığı gerekçesiyle Üst Kurul'a şikayet etti ve işlem yapılmasını istedi. Dilekçede; “40 günlük yayın kayıtları incelenerek, İktidar Partisi ve Ana Muhalefet Partisinin ekrana getirilme süreleri hesaplanmıştır. 40 günlük yayın karnesi hesaplamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin ekrana getirilme süresi 1945 dakika olarak kayda geçmişken; Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP’nin ekrana getirilme süresinin yalnızca 25 dakika olduğu görülmektedir” denildi.
31 Mart yerel seçimleri öncesi Diyarbakır'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kadın model Simurg Sarsılmaz, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahalle muhtarlığına aday oldu. 4 erkek adaya karşı yarışacak olan Sarsılmaz adaylığını X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Sizin düşünceleriniz neler ?