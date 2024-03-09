Çorum'da Ramazan davulu geleneği sadece cumartesi geceleri devam edecek - Son Dakika
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Çorum'da Ramazan davulu geleneği sadece cumartesi geceleri devam edecek

Çorum'da 150 yıldır devam eden Ramazan davulu geleneği bu yıl sadece cumartesi geceleri sürdürülecek. Davulcuların geliri belediye tarafından karşılanacak.

09.03.2024 13:59  Güncelleme: 14:21
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ERKAN KARACA

Çorum'da 150 yıldır devam eden Ramazan davulu geleneği bu yıl sadece cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde sürdürülecek. Saat Kulesi yanında bulunan Hürriyet Parkı'nda davulcularla bir araya gelen Çorum Belediyesi Mehteran Takımı Amiri Salih Candan, "Biz bu geleneğin yaşatılmasından yanayız. Biz kaybolmasın babadan oğula, oğuldan toruna devam etsin istiyoruz" dedi.

Çorum'da bu yıl davulcular, Ramazan ayı boyunca her hafta cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde çalışacak. Çorum Belediyesi Mehteran Takımı Amiri Salih Candan, davulcuların gelirinin belediye tarafından karşılanacağını belirterek vatandaşlardan para vermemeleri uyarısında bulundu.

"RAMAZAN DAVULU GELENEĞİNİN YAŞATILMASINI İSTİYORUZ"

Salih Candan şunları söyledi:

"Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın bey bu geleneğin yaşatılması için çok büyük çabalarda bulundu. Biz Ramazan davulcuları olarak kendilerinden ne talep ettiysek maddi manevi bize sınırsız destek verdiler. Biz bu geleneğin yaşatılmasından yanayız. Biz kaybolmasın babadan oğula, oğuldan toruna devam etsin istiyoruz. Her hafta cumartesiyi pazara bağlayan gece Çorum ilimizi 46 parsele böldük her parsele bir davulcu kardeşimizi görevlendirdik. Allah nasip ederse Ramazan sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Hiçbir vatandaşımız bir lira dahi para ödemeyecek. Bunun bütün masraflarını davulcu kardeşlerimizin bahşişlerini, maddi giderlerini Çorum Belediyesi karşılayacak. Eğitim veriyoruz, burada tek ritimde çalacağız, zurna çalmayacağız. Bizim burada belirlediğimiz 46 kardeşimiz var. Bu 46 kardeşimizin dışında sokaklarda kimse olmayacak. Kesinlikle hiçbir kapıdan para toplanılmayacak. Birisi davulcu bahşişi diye kapılarına gelirse hiçbir şekilde kesinlikle para vermesinler ve 153 Zabıta İhbar Hattı'nı arasınlar ve bizi bilgilendirsinler. Bu yönde kesinlikle takip edeceğiz. Bu kardeşlerimiz hiç kimseden para talep etmeyecek tamamı Çorum Belediyesi tarafından karşılanacak. Bu yönde de sayın Belediye Başkanımızın da vatandaşlara bir uyarısı var hiç kimseye 1 lira verilmeyecek."

Kaynak: ANKA

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