Yerel

Çorum'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şemsiyesiz dışarı çıkan birçok kişi ıslanırken, bazı çocuklar yağmur altında eğlendi. Yağış sebebiyle yollarda oluşan su birikintileri oluştu. Yağış, Diğ Çayı'nda da su seviyesinin yükselmesine sebep oldu.