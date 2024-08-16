Çorum\'da trafik kazası: 14 kişi yaralandı

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HABER: ERKAN KARACA

(ÇORUM) - Çorum'da servis minibüsü, tır ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Derya D'nin (42) kullandığı 19 ABD 099 plakalı otomobil ile Emirhan K.'nin (25) kullandığı 19 S 0196 plakalı servis minibüsü Çorum- Ankara karayolunda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan minibüs park halinde bulunan 19 ABC 966 plakalı tıra çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüler ile iki araçta bulunan Zühal Ç. (36), Hamide E. (36), Özgen K. (34), Kifayet U. (52), Nihat A. (39), Derya D. (40), Suna O. (48), Neslihan Y. (33), Hatice M. (40), Celaleddin R.K. (26), Busenur A. (26) ve Sevda U. (39) yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerine yapılan yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.