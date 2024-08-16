Çorum'da trafik kazası: 14 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çorum'da trafik kazası: 14 kişi yaralandı

Çorum\'da trafik kazası: 14 kişi yaralandı

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında servis minibüsü, tır ve otomobilin karıştığı kaza sonucunda 14 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

16.08.2024 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: ERKAN KARACA

(ÇORUM) - Çorum'da servis minibüsü, tır ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Derya D'nin (42) kullandığı 19 ABD 099 plakalı otomobil ile Emirhan K.'nin (25) kullandığı 19 S 0196 plakalı servis minibüsü Çorum- Ankara karayolunda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan minibüs park halinde bulunan 19 ABC 966 plakalı tıra çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüler ile iki araçta bulunan Zühal Ç. (36), Hamide E. (36), Özgen K. (34), Kifayet U. (52), Nihat A. (39), Derya D. (40), Suna O. (48), Neslihan Y. (33), Hatice M. (40), Celaleddin R.K. (26), Busenur A. (26) ve Sevda U. (39) yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerine yapılan yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: ANKA

trafik, Çorum, Acil Durum, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum'da trafik kazası: 14 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:01 Meclis’teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu Meclis'teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu
15:13 İnegöl’de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı İnegöl'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
15:04 TBMM’de utandıran görüntüler Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı TBMM'de utandıran görüntüler! Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı
14:52 Meclis’teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga
09:07 Sibel Can bir kıyafet giydi, göğüs detayına yorum yağıyor Sibel Can bir kıyafet giydi, göğüs detayına yorum yağıyor
08:54 Yoğun bakımdaki Aydemir Akbaş, entübe edildi Yoğun bakımdaki Aydemir Akbaş, entübe edildi
07:13 Tam 34 penaltı kullanıldı UEFA Avrupa Ligi’nde inanılmaz maç Tam 34 penaltı kullanıldı! UEFA Avrupa Ligi'nde inanılmaz maç
05:46 Alevler bir anda sardı Gaziantep’te fabrika yangını Alevler bir anda sardı! Gaziantep'te fabrika yangını
02:05 Erdoğan imzaladı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na yeni atama Erdoğan imzaladı! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni atama
01:18 İsrailliler Batı Şeria’daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti İsrailliler Batı Şeria'daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti
01:16 Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu
00:46 Reklam çekimi için peribacalarında yapılan skandal çalışma durduruldu Reklam çekimi için peribacalarında yapılan skandal çalışma durduruldu
00:16 ABD ve İngiltere’ye ait savaş uçakları Yemen’i vurdu ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları Yemen'i vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 18:18:53. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'da trafik kazası: 14 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement