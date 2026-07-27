Çorum\'da Köpek Şampiyonası: Yerli Irklar Buluştu

Çorum'da gerçekleştirilen Promama Türkiye Şampiyonası ve Ödül Töreni,Türkiye'nin farklı illerinden gelen yetiştiricileri ve köpek severleri buluşturdu.

Çorum Belediyesi tarafından 38. Uluslararası Çorum Hitit Fuarı ve Festivali kapsamında düzenlenen Çorum Promama Türkiye Şampiyonası ve Ödül Töreni, Şehitler Parkı (İtfaiye Parkı) Amfi Tiyatro Alanı'nda gerçekleştirildi. Yarışma içerisinde yapılan Türk Çoban Köpekleri Irk Standartları etkinliği, Türkiye'nin farklı illerinden gelen yetiştiricileri ve köpekseverleri Çorum'da buluşturdu. Çorum Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, Uluslararası Avrasya Köpek Irkları Federasyonu (AVKIF) ile Dünya Anadolu Çoban Köpekleri Kinoloji Derneği (WAD) iş birliğinde, yaklaşık 16 yıldır sürdürülen Türkiye Şampiyonası etap yarışmalarının Çorum ayağında gerçekleştirildi. Ankara, Kırıkkale, Amasya, Konya, Samsun, Tokat, Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir ile Çorum ve ilçelerinden yetiştiricilerin katıldığı organizasyonda yaklaşık 100 köpek, 9 farklı kategoride uluslararası ırk standartlarına göre değerlendirildi.

Etkinlikte Akbaş, Kangal, Boz Çoban Köpeği, Malaklı, Karadeniz Çoban Köpeği, Haymana Karası, Iğdır Finosu, Arabacı Polisi, Türk Tazısı ve diğer yerli köpek ırkları, federasyon ve ilgili dernekler tarafından görevlendirilen uzman hakemler tarafından bilimsel kinoloji esasları doğrultusunda incelendi. Şampiyona sistemi kapsamında düzenlenen etap yarışmalarında derece elde eden köpekler, yıl sonunda gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası Büyük Finali'ne katılmaya hak kazandı. Büyük finalde etap birincileri Türkiye şampiyonu olabilmek için yarışacak.

Etkinliğe katılan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Türkiye'nin yerli köpek ırklarının önemli bir kültürel değer olduğunu vurguladı. Çorum'un sadece tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil, doğası ve tüm canlılarıyla değerli bir şehir olduğunu ifade eden Aşgın, "İnsanıyla, doğasıyla, ağacıyla, kuşuyla, köpeğiyle bu vatanın ayrılmaz bir parçasıyız. Taşımız da toprağımız da, çiçeğimiz de böceğimiz de kıymetlidir. Elbette köpeklerimiz de kıymetlidir" dedi.

Tarışan köpeklerin yerli ırklar olmaları nedeniyle ayrı bir öneme sahip olduklarını belirten Aşgın, bu ırkların uluslararası alanda tanınan ve önemli başarılara imza atan değerler olduğunu söyledi.

Organizasyona katkı sağlayan kurumlara, belediye çalışanlarına ve farklı illerden Çorum'a gelerek yarışmaya katılan yetiştiricilere teşekkür eden Aşgın, yarışmalarda asıl ödüllendirilen unsurun verilen emek olduğunu ifade etti. Yarışmaya katılan tüm köpeklerin büyük bir özveriyle yetiştirildiğini dile getiren Aşgın, "Bu yarışmada yalnızca köpekler değil, onları büyük bir emekle yetiştiren insanların sabrı ve gayreti de değerlendiriliyor. Bana göre bütün köpeklerimiz birincidir. Yarışmanın kazananı ise emeğe gösterilen saygıdır" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda yarışmada derece elde eden yetiştiricileri tebrik eden Başkan Aşgın, ödül alsın ya da almasın Çorum'a gelerek organizasyona katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür etti. Yarışma sonunda dereceye giren köpeklerin yetiştiricilerine madalya ve kupaları takdim edildi.