Çorum'da Veliler Sınav Heyecanını Yaşadı - Son Dakika
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Çorum'da Veliler Sınav Heyecanını Yaşadı

Çorum\'da Veliler Sınav Heyecanını Yaşadı
03.06.2026 20:32
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Çorum'da veliler, 'Geleceğin Tohumları' projesi kapsamında çocukları için sınav heyecanı yaşadı.

Çorum'da anne ve babalar çocuklarının yerine okulda sınava girerek öğrencilerin yaşadığı stres ve heyecanı deneyimledi.

Çorum'da 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu tarafından yürütülen 'Geleceğin Tohumları' eTwinning projesi kapsamında "Velilerle Kitap Okuma Sınavı" etkinliği gerçekleştirildi. Öğrencilerin eğitim yolculuğundaki en önemli paydaşları olan veliler, bu kez sınav heyecanını kendileri yaşadı. "Okuyan aile, öğrenen toplum" sloganı ile hayata geçirilen proje kapsamında veliler, kendileri için belirlenen "Sevmek Yetmez" adlı kitabı okuyarak okulda düzenlenen sınava katıldı. Farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte anne ve babalar hem nitelikli bir eserle buluşma imkanı yakaladı hem de çocuklarının sınav sürecini ve stresini yakından tecrübe etti. Etkinliğin ardından ailelere teşekkür belgesi takdim edildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etkinlik, Eğitim, Kültür, Çorum, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum'da Veliler Sınav Heyecanını Yaşadı - Son Dakika

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