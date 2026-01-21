Çorum Belediyesi yarıyıl etkinlikleri başladı

Çorum'da çocukların yarıyıl tatilinde eğlenceli vakit geçirmesi amacıyla Çorum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sinema gösterimi yoğun ilgi görüdü.

Yarıyıl tatilinde çocukların okul stresinden uzak, keyifli ve eğlenceli zaman geçirmesi adına dolu dolu etkinlikler düzenleyen Çorum Belediyesi'nin Buhara Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği sinema etkinliğiyle çocukların yüzünü güldürdü. Saat 14.00'te başlayan etkinliğe çocuklar kadar velilerde ilgi gösterdi. Yüzlerce çocuğun bir arada film izlediği sinema etkinliğinde çocuklara mısır ikramında bulunuldu. Yarıyıl tatili etkinlikleri 22 Ocak Perşembe günü Buhara Kültür Merkezi'nde buz pateni ve bowling etkinliği ile devam edecek. - ÇORUM