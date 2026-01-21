Çorum Belediyesi yarıyıl etkinlikleri başladı - Son Dakika
Çorum Belediyesi yarıyıl etkinlikleri başladı

21.01.2026 15:09  Güncelleme: 15:11
Çorum Belediyesi tarafından yarıyıl tatilinde düzenlenen sinema gösterimi, çocukların eğlenceli vakit geçirmesine olanak sağladı. Etkinlikte yüzlerce çocuk film izlerken, mısır ikramı da yapıldı.

Çorum'da çocukların yarıyıl tatilinde eğlenceli vakit geçirmesi amacıyla Çorum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sinema gösterimi yoğun ilgi görüdü.

Yarıyıl tatilinde çocukların okul stresinden uzak, keyifli ve eğlenceli zaman geçirmesi adına dolu dolu etkinlikler düzenleyen Çorum Belediyesi'nin Buhara Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği sinema etkinliğiyle çocukların yüzünü güldürdü. Saat 14.00'te başlayan etkinliğe çocuklar kadar velilerde ilgi gösterdi. Yüzlerce çocuğun bir arada film izlediği sinema etkinliğinde çocuklara mısır ikramında bulunuldu. Yarıyıl tatili etkinlikleri 22 Ocak Perşembe günü Buhara Kültür Merkezi'nde buz pateni ve bowling etkinliği ile devam edecek. - ÇORUM

Kaynak: İHA

