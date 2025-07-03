Çorum\'da Yaz Okulları Şenliği\'nde Çocuklar Eğlence Dolu Bir Gün Geçirdi

Çorum'da düzenlenen "Yaz Okulları Şenliği"ne katılan çocuklar, düzenlenen etkinlikler ve oyunlarla doyasıya eğlendi.

Çorum'da okulların kapanmasıyla birlikte Çorum Belediyesi tarafından açılan yaz okullarında eğitim gören binlerce çocuk, düzenlenen "Yaz Okulları Şenliği"nde doyasıya eğlendi. Çorum Millet Bahçesi'ni dolduran çocuklar ve aileleri, gün boyu süren etkinliklerle keyifli bir gün geçirdi. Adeta bir festivale dönüşen şenlik alanında kurulan platformlarda ve stantlarda gün boyu etkinlikler düzenlendi. Palyaçolar eşliğinde oyunlar oynayan çocuklar, masa tenisi turnuvası, halk oyunları, güreş ve jimnastik akrobasi gösterileriyle gönüllerince eğlendi. Çocuklar etkinliklerin tadını çıkarırken, aileleri de onların bu coşkusuna ortak oldu. Şenlikte yapılan çekilişle çocuklara bisiklet hediye edildi.

Programa katılan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, çocukların yaz tatilini verimli geçirmesi için yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti. Konuşmaların ardından Başkan Aşgın ve Müdür Demirkıran, çocukların heyecanına ortak oldu. - ÇORUM