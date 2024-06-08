Çorum'da YKS'na giren öğrencilerin velileri cami ve Kur'an kurslarında misafir edildi - Son Dakika
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Çorum'da YKS'na giren öğrencilerin velileri cami ve Kur'an kurslarında misafir edildi

Çorum'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerin velileri, sınav süresince İl Müftülüğüne bağlı Cami ve Kur'an kurslarında misafir edildi. Velilere çeşitli ikramlarda bulunulduğu belirtilirken, Çorum Valiliği de bu hizmet için İl Müftülüğüne ve görevli personellere teşekkür etti.

08.06.2024 17:19
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Çorum'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na giren öğrencilerin velileri, kentteki Cami ve Kur'an kurslarında misafir edildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) bugün ki oturumunda sınava giren öğrencileri bekleyen velileri, sınav süresince İl Müftülüğüne bağlı Cami ve Kur'an kurslarında ağırlanarak kendilerine çeşitli ikramlarda bulunuldu.

YKS'nın yarın yapılacak olan sabah ve öğleden sonraki oturumlarında da sınav süresince İl Müftülüğüne bağlı Cami ve Kur'an Kursları açık bulundurulacak, sınava giren evlatlarını heyecanla bekleyen veliler misafir edilerek kendilerine çeşitli ikramlarda bulunulacak.

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; "Öğrenci velilerine sunmuş oldukları bu güzel hizmetten dolayı İl Müftülüğümüze ve görevli personellerine vatandaşlarımız adına teşekkür ediyor, hayallerine kavuşmak için bir yıl boyunca gayretle çalışan öğrencilerimizin sınav sonunda en güzel neticeleri almasını diliyoruz." denildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum'da YKS'na giren öğrencilerin velileri cami ve Kur'an kurslarında misafir edildi - Son Dakika

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