Çorum\'da 14 binden fazla aday YKS\'de ter dökecek

Çorum İl Sınav Koordinasyon Kurulu, hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için alınacak önlemler konuştu.

Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Rektörlük Senato Salonu'nda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, hafta sonu gerçekleştirilecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavıyla (YKS) ilgili alınacak tedbirler ve uygulamalar değerlendirildi. 19 Haziran Cuma günü akşam saatleri itibarıyla 20 Haziran Cumartesi ve 21 Haziran Pazar günleri il genelinde sessizliğin sağlanması hususunda bütün vatandaşlar duyarlı olmaya davet edildi. Adayların, sınav günü evden çıkmadan önce mutlaka fotoğraflı, geçerli kimlik ve sınav belgesi kontrolünü yapmaları gerektiği belirtildi. Trafikte yaşanabilecek yoğunluğun ve gecikmenin önüne geçmek için erken saatte sınav binalarına ulaşım sağlanmasının önem arz ettiği vurgulanarak sınav giriş saatlerine riayet edilmesi hususunda uyarılarda bulunuldu. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün 20 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında, 21 Haziran Pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında sınava katılacak olan adaylara hizmet vermek için açık olacağı belirtildi. Çorum'da, ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 14 bin 327, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 9 bin 465 ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 831 adayın gireceği kaydedildi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hacı Dede ve İl Sınav Koordinatör Yardımcısı Faruk Yüksek katıldı. - ÇORUM