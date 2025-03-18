Çorum\'da Yüzüncü Yıl Millet Bahçesi Yakında Hizmete Açılacak

Çorum'da yapılan Yüzüncü Yıl Millet Bahçesi'nde Çorum Belediyesi tarafından halkın kullanımına sunulabileceğini ifade edildi.

TOKİ Başkan Yardımcısı Osman Direnç, Çorum'a gelerek Yüzüncü Yıl Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Son rötuşların yapıldığı Yüzüncü Yıl Millet Bahçesi'nin yakın zamanda hizmete açılacağı bildirildi. Çorum Belediyesi yetkililerinin eşlik ettiği ziyarette, TOKİ Başkan Yardımcısı Osman Direnç, yüklenici firma yetkilileriyle bir araya gelerek projenin son durumu hakkında bilgi aldı. Direnç, Yüzüncü Yıl Millet Bahçesi projesinin geçici kabulünün yapıldığını ve eksiklerin giderilmesiyle birlikte Çorum Belediyesi tarafından halkın kullanımına sunulabileceğini ifade etti.

Millet Bahçesi, yürüyüş ve bisiklet yolları, yeşil dokusu ve spor alanlarıyla şehrin yeni cazibe merkezi olacak. - ÇORUM