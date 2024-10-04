Çorum\'da Zabıta Ekipleri Pazar Denetimlerini Sürdürüyor

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Çorum Belediye Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler semt pazarlarında gerçekleştirdiği denetimlerini aralıksız sürüyor.

Buharaevler Mahallesi'nde kurulan sebze Pazarı'nda gerçekleştirilen denetimlerde zabıta ekiplerine Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da eşlik etti. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince yapılan denetimlerde etiket fiyatlarının anlaşılır olması, terazilerin bulunduğu yer ve tezgahların hijyenik durumu kontrol edildi.

Pazar esnafı ve alışveriş için gelen vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, "Belediye olarak vatandaşlar ve pazarcı esnafımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Onların şikayet ve önerilerini dinliyoruz. Ekiplerimiz haftanın her günü kurulan semt pazarlarında denetimlerine aralıksız devam ediyorlar" dedi. - ÇORUM