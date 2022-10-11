Çorum haberleri! Sungurlu'da fırın ve pastaneler denetlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum haberleri! Sungurlu'da fırın ve pastaneler denetlendi

11.10.2022 13:01
Çorum haberleri! Sungurlu'da fırın ve pastaneler denetlendi

Çorum haberleri... Çorum'un Sungurlu ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırın ve simit satan pastane ve fırınları denetledi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırın ve simit satan pastane ve fırınları denetledi.

Zabıta ekipleri vatandaşların daha temiz ve hijyen kurallarına uygun, sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi için gıda üretimi yapan yerlerin denetimine devam ediyor. Ekipler simit ve poğaça üretimi yapan fırınlara yönelik denetim yaptı. Ekipler, fiyat tarifesi, gramaj ve hijyen kuralları konusunda işletmeleri denetledi. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan veya dikkat etmeyen işyerlerine uyarılar yapıldı.

Belediye olarak vatandaşın sağlığını ilgilendiren konularla ilgili çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Ekiplerimizin gerçekleştirdiği bu denetimlerde amacımız halkımızın kaliteli, sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamaktır. Denetimlerimiz devam edecek. Halkın sağlığını hiçe sayan, sağlıksız ve hijyenik olmayan şartlarda üretim yapan şahıs ve kurumlara asla taviz vermeyeceğiz. Ayrıca bu konuda gerekli özeni gösteren, her türlü sağlıklı ortamı sağlayan esnaflarımıza da teşekkür ediyoruz" dedi. - ÇORUM

YORUMLAR
500
Çorum 3. sayfa haberi | Sungurlu'da soğan yüklü tır devrildi Çorum 3. sayfa haberi | Sungurlu'da soğan yüklü tır devrildi Hakkari yerel haberi | Hakkari'de fırınlara ani denetim Hakkari yerel haberi | Hakkari'de fırınlara ani denetim
Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Sungurlu, Zabıta, Çorum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum haberleri! Sungurlu'da fırın ve pastaneler denetlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:53 Usta oyuncu Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter, 70 yaşında yaşamını yitirdi
15:46 Prens Selman'ın sahibi olduğu Premier Lig ekibi Newcastle, Uğurcan Çakır için gözünü kararttı! Trabzonspor, 20 milyon euro bonservis istiyor
15:12 Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten Ronaldo açıklaması: Projeyi ve planlı olmayı konuşmalıyız
15:05 Eski Alman bakandan skandal sözler: Üşüyorsanız kazak giyin ve üstüne bir kazak daha giyin
14:57 Metin Akpınar'dan tepki çeken sözler: Bugün Türkiye cahil bir ülkedir
14:57 3 yaşındaki Meryem'in annesinin sevgilisinin istismarına uğradıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Baba sinir krizi geçirdi
14:51 Çiğ süt tavsiye fiyatı üreticinin eline 8,5 lira geçecek şekilde belirlendi
14:51 Çanakkale'de 50 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek Assos ve Troya tünelleri açıldı
14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı törende bakan yardımcısını uyardı: Kesme, kesme, sabırlı ol
14:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin perşembe günü bir araya gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 16:04:14. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum haberleri! Sungurlu'da fırın ve pastaneler denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement