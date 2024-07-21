Çorum Kargı'da çıkan yangın yüksek gerilim hattından kaynaklandı - Son Dakika
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Çorum Kargı'da çıkan yangın yüksek gerilim hattından kaynaklandı

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Çorum Valiliği, Kargı ilçesinde çıkan orman yangınının yüksek gerilim hattından kaynaklandığını ve yaklaşık 30 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı. Yangın, helikopter ve takviye ekiplerle müdahale edilerek kontrol altına alındı.

21.07.2024 10:00
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ERKAN KARACA

(ÇORUM) - Çorum Valiliği, Kargı ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangının yüksek gerilim hattından kaynaklandığı, yaklaşık 30 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı.

Kargı ilçesinde Maksutlu köyü yakınlarındaki İncirlikkaya mevkisinde ormanlık alanda yangın çıkmış, karadan ulaşımın olmadığı alanda söndürme çalışmaları helikopter ile havadan yürütülmüştü.

Çorum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yangının yüksek gerilim hattından meydana geldiği ve yaklaşık 30 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Arazinin çok eğimli olması nedeniyle helikopter talep edilmiştir. Amasya Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Çorum, Amasya, Tosya Orman İşletme müdürlüklerinden takviye ekipler istenmiş, 20 teknik eleman, 115 işçi, 12 ilk müdahale, 9 hizmet aracı, 10 arazöz, 4 su ikmal, 2 dozer, kamyon, kepçe ve greyder, Osmancık ve Kargı Özel İdaresi'nden 4 su tankeri takviye ekiplerle müdahale etkin bir şekilde devam etmektedir. Yangın yüksek gerilim hattından çıkmıştır. 28 No'lu bölmede 4,8 hektar tepe yangını, 13,3 hektar örtü yangını, 29 No'lu bölmede meşçere tipinde 2,2 hektar örtü yangını şeklinde gerçekleşmiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında yaklaşık 25- 30 hektar alan zarar görmüştür. Net alan, çalışmalar tamamen bittiğinde belli olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Çorum Kargı\'da çıkan yangın yüksek gerilim hattından kaynaklandı
Kaynak: ANKA

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