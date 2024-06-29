Çorum Kent Konseyi\'nin yeni başkanı İsmail Yağbat oldu

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Çorum Kent Konseyi'nin yapılan olağan genel kurulunda, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat başkan olarak seçildi.

Çorum Kent Konseyi'nin seçimli olağan genel kurul toplantısı, Çorum Belediyesi konferans salonunda yapıldı. Genel kurula, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve Kent Konseyi üyeleri katıldı. genel kurulun divan başkanlığını Kent Konseyi'nin önceki dönem başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan yaptı.

Genel kurulda açık oylama ile yapılan seçimlerde Kent Konseyi'nin 8. dönem başkanlığına oy birliğiyle Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat seçildi. Seçimlerde, 30 kişiden oluşan Çorum Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri İsmail Yağbat, Fatih Turbay, Şahin Özcan, Zeynep Çenesiz Yarımca, Ahmet Kamil Benli, Neslihan Hüsülüoğulları, Mehmet Aşgın, Firdevs Yalçın, Hasan Kiraz, Lale Koldaş, Soner Buğdaylı, Hatice Kayadibi, Necip Güler, Aziz Önal, Fikret Külcü, Ümit Patıroğlu, Ömer Şahinbaş, Yılmaz Kılcı, Hasan Belli, Dudu Sır, Gamze Güzel, Kadir Akçal, Arif Çınar, Hanefi Özdemir, Mehmet Bölükbaş, Metin Kaşar, Seydi Demiray, Elif Nur Öztürk oldu. - ÇORUM