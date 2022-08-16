Çorum'da fırtına ağaçları kökünden söktü - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum'da fırtına ağaçları kökünden söktü

16.08.2022 12:52
Çorum'da fırtına ağaçları kökünden söktü

Çorum'un Kargı ilçesinde etkili olan fırtına ilçenin bazı noktalarında ağaçları kökünden söktü.

Çorum'un Kargı ilçesinde etkili olan fırtına ilçenin bazı noktalarında ağaçları kökünden söktü.

Çorum'un Kargı ilçesine akşam saatlerinde etkili olan fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fırtınanın şiddetiyle ağaçlar ise köklerinden söküldü. Bazı bölgelerde ise ağaçların dalları fırtınaya dayanamayarak kırıldı.

İlçe merkezinde bulunan, yaklaşık 150 metre uzunluğundaki kavak ağacı da fırtınanın şiddetiyle kökünden sökülerek devrildi. - ÇORUM

YORUMLAR
500
Çorum'da dolu tarım arazilerini vurdu Çorum'da dolu tarım arazilerini vurdu Sungurlu Müftüsü Eroğlu göreve başladı Sungurlu Müftüsü Eroğlu göreve başladı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Fırtına, Kargı, Çorum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum'da fırtına ağaçları kökünden söktü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:33 Transfer kısa süre içinde duyurulacak! Fenerbahçe, Maxi Gomez'i 10 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattı
12:41 Anzer balı sağımına başlandı! Fiyatı dudak uçuklattı
12:39 Bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG Türkiye'ye saldırdı! Vali Gül'den açıklama
12:11 Domenec Torrent'ten Galatasaray'a kötü haber! FIFA'ya şikayet etti
11:50 Turuncu ve gri listedeki teröristlere birer çizik daha atıldı! Bakan Süleyman Soylu, Tendürek'in teröristlerden temizlendiğini duyurdu
11:56 Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan'dan 'eylül' uyarısı!
11:46 İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile NATO üyeliği konusundaki Mutabakat Zaptının koşullarını yerine getireceğiz
11:41 Üç büyüklerin Eric Bailly yarışı! Kulüpler, oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı
11:31 Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı! 20 bin sözleşmeli öğretmen alınacak
11:35 Bakan Nebati'den araç satımında manipülasyon yapanlara gözdağı: 100 bin mükellef radarımıza takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 12:52:44. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'da fırtına ağaçları kökünden söktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement