Çorum'un Kargı ilçesine akşam saatlerinde etkili olan fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fırtınanın şiddetiyle ağaçlar ise köklerinden söküldü. Bazı bölgelerde ise ağaçların dalları fırtınaya dayanamayarak kırıldı.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Fırtına, Kargı, Çorum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Çorum'da fırtına ağaçları kökünden söktü - Son Dakika

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