Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler zincir marketlerde denetlemelerde bulundu. Denetimlerde marketlerde rafları dolaşarak etiketleri inceleyip fahiş fiyat artışı, gramaj eksikliği ve etiket denetimi yapan ekipler, yaptıkları denetimlerde ayrıca esnafların ruhsat belgelerini ve satılan ürünlerin sağlık acısından uygunluğunu kontrol ettiler.

Kaynak: İHA

Sungurlu, Zabıta, Çorum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Sungurlu'da marketler denetlendi - Son Dakika

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