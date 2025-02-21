Çorum Valisi Ali Çalgan'dan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu için Taziye Mesajı

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Çorum Valisi Ali Çalgan, Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu için taziye mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olduğunu duyurdu. Çorum Valisi Ali Çalgan da yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Şehidin naaşının, düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacağı öğrenildi. - ÇORUM