Vali ve milletvekili Kaya, Kargı'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Vali ve milletvekili Kaya, Kargı'da incelemelerde bulundu

29.07.2022 20:09
Vali ve milletvekili Kaya, Kargı'da incelemelerde bulundu

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya ve beraberindekiler Kargı'da incelemelerde bulundu.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya ve beraberindekiler Kargı'da incelemelerde bulundu.

Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen ve daire müdürleri tarafından karşılanan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, İl Müftüsü Muharrem Biçer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, AFAD Müdür Vekili Nihat Köse, İl Genel Meclis Üyesi Vahit Kabakcı, İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Devrez, kamuya ait bir binada incelemeler yapılmasının ardından Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Kargı yerleşkesini ziyaret etti.

Kargı'da kamuya ait olan ve atıl vaziyetteki Orta Mahalle Sakız Sokak'ta bulunan binada incelemelerde bulunan Vali Mustafa Çiftçi, kurumların istekleri üzerine bu binanın 3 kurum tarafından da kullanılabileceğini ifade etti. Üniversitenin barınma, İlçe Milli Eğitimin Kargı Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri için Kargı bezi dokuma atölyesi ve İlçe Müftülüğünün 6-8 yaş Kur'an Kursu için talep ettikleri binada incelemelerde bulunan Vali Mustafa Çiftçi, binanın büyük olduğunu ve bu kurumların binayı birlikte kullanabileceklerini belirterek bununla ilgili çalışmanın daha sonra yapılacağının altını çizdi.

Ziyaretin ardından Vali Çiftçi, milletvekili Kaya ve beraberindekiler Kargı Alioğlu Köyü afet alınanda, Sinanözü köyü yangın alanında yaptıkları incelemelerin ardından Kargı Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Vali ve milletvekili Kaya, Kargı'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

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