Çorum ve Gimhae Arasında Kardeşlik Anlaşması - Son Dakika
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Çorum ve Gimhae Arasında Kardeşlik Anlaşması

Çorum ve Gimhae Arasında Kardeşlik Anlaşması

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Güney Kore'deki Gimhae Belediye Başkanı Hong Tae-Yong ile Kardeşlik ve İşbirliğini Geliştirme Anlaşması imzaladı. Anlaşma, iki şehir ve ülkeler arasındaki dostluk ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

07.10.2024 16:22  Güncelleme: 16:24
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"Hitit Sergisi"nin açılışı için Güney Kore'ye giden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Gimhae Belediye Başkanı Hong Tae-Yonga arasında "Kardeşlik ve İşbirliğini Geliştirme Anlaşması" imzalandı.

Gimhae Belediye Binası'nda gerçekleştirilen törene Gimhae Belediye Başkanı Hong Tae-Yong, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediye Meclisi üyelerinin yanı sıra Gimhae Belediyesi'nden de yetkililer katıldı.

Kardeşlik ve işbirliğini geliştirme anlaşması imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gimhae şehri ile yaptıkları kardeş şehir antlaşmasının diğer ülke ve şehirlere de örnek teşkil ettiğini belirtti. Başkan Aşgın "Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Kore Cumhuriyeti arasındaki dostluk ilişkisi 1949 yılında başladı. Yarım asrı aşkın bir dostluğun her geçen yıl daha da güçlenmesi bugün meyvelerini veriyor. Hitit Medeniyetine ev sahipliği yapan, barışın ve kardeşliğin şehri Çorum'umuzla, yine köklü tarihi ve kültürel mirasa sahip Gaya medeniyetinin başkenti Gimhae Şehri arasında kurulan kardeş şehir ilişkisi, iki ülke arasındaki kadim dostluğun bir ifadesidir. Kardeş Şehir protokolü kapsamında başlattığımız dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin çok daha ileri noktalara taşınması için gerekli tüm çalışmaları yapacağımızı ve destekleyeceğimizi bilmenizi isterim. 2018 yılında Asya'nın iki ucunda, iki güzel şehir arasında başlattığımız sosyal ve kültürel bağların daha da güçleneceğine inanıyorum. Çorum ve Gimhae arasında kurulan Kardeş Belediyecilik uygulamasının diğer ülke ve şehirlere örneklik teşkil etmesini temenni ediyorum. Devletlerimizin ilgili kurumlarının da katkılarıyla karşılıklı ziyaretler neticesinde iki şehir arasındaki ilişkiler daha da gelişiyor. Gimhae Belediyesi ve Çorum Belediyesi arasında kurulan güçlü bağ, şehirlerarası ilişkiler açısından herkese örnek teşkil edecek kadar güçlü olması bizleri çok mutlu ediyor. Bugün de iki şehir arasında Kardeşlik ve İşbirliği Anlaşması'nı imzalıyoruz. Sosyal ve kültürel alanda güçlenen ilişkilerimiz, imzaladığımız anlaşma ile daha güçlenecektir. Birlikte daha güçlü ve güzel günlere yol alacağımıza, iki şehir lehine çok güzel işlere imza atacağımıza bütün kalbimle inanıyorum" dedi.

'İki şehrin gelişimi için çalışmalar yapacağız'

İmza töreninde konuşan Gimhae Belediye Başkanı Hong Tae-Yong ise iki şehrin gelişimine yardımcı olacak çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Tae-Yong "İlişkinin dost şehirden kardeş şehre yükseltilmesi, iki şehrin yönetim, ekonomi, eğitim, kültür ve spor alanlarında daha aktif değişim faaliyetleri yürütme isteğidir. Artık kardeş şehir ilişkisi kurduğumuza göre, kardeş olarak aramızdaki derin bağ ve güvene dayalı olarak iki şehrin büyümesine, gelişmesine yardımcı olacak çalışmalar yapacağız" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Halil İbrahim Aşgın, Güney Kore, Politika, Belediye, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum ve Gimhae Arasında Kardeşlik Anlaşması - Son Dakika

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